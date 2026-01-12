SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Terremoto merengue: Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona

    El club español publicó un escueto comunicado en el que agradece al entrenador vasco, aunque aclara que la partida es “de mutuo acuerdo”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Xabi Alonso fue oficializado como el nuevo técnico del Real Madrid. Foto: @realmadrid (X).

    La derrota de Real Madrid ante Barcelona en la final de la Supercopa de España provocó un remezón inmediato en la disciplina de los merengues. Menos de 24 horas después de la caída en Arabia Saudita, el cuadro capitalino anunció la salida del entrenador Xabi Alonso.

    La caída en el clásico disputado en Medio Oriente fue la última chance del talentoso exvolante del mismo cuadro merengue, Bayern de Múnich y Liverpool, entre otros equipos.

    Porque el futuro del exentrenador de Bayer Leverkusen en Chamartín se tejía hace varios meses. La irregular campaña del equipo en la Champions League ya había incomodado a la presidencia de Florentino Pérez.

    La derrota ante Liverpool en Inglaterra y la más reciente, frente a Manchester City en el Bernabéu hace poco más de un mes, fueron madurando la idea de ver formado en la Real Sociedad fuera de la banca del club.

    Encima, sus constantes diferencias con algunos miembros del estelar blanco, tampoco prometían un horizonte halagüeño para el entrenador, quien mantuvo públicas disputas con Vinicius Junior, una de las figuras del millonario plantel merengue.

    Buenos números

    En ese escenario, la nueva derrota dejó en un muy mal pie al técnico frente a la dirigencia y ante los hinchas. El exmediocampista deja su cargo de adiestrador en el gigante de la Casa Blanca después de poco más de seis.

    Un corto ciclo en el que sumó 34 partidos oficiales y un no despreciable rendimiento de un 74,6%, producto de 24 triunfos, cuatro empates y solo seis derrotas. La escuadra es segunda en LaLiga con 45 puntos, cuatro menos que el líder Barcelona.

    En la Fase de Liga de la Champions League, los merengues están en la séptima posición entre 36 equipos, con 12 unidades en 18 partidos, con serias opciones de alcanzar de manera directa los octavos de final.

    Escueto adiós

    La noticia de la partida del entrenador fue dada a conocer por la propia institución capitalina. En un corto mensaje publicado en las redes sociales de la institución, los blancos insistieron en que la salida fue pactada de “mutuo acuerdo” entre el profesional y el club.

    “El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, anuncia el comunicado.

    Asimismo, la comunicación agrega que “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

    En la misma línea, el club devela que, pese a la partida de su cargo, el exmediocampista representa los valores de la sociedad con la que ganó seis títulos como jugador, incluida la Liga de Campeones de Europa de 2014.

    “Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, precisó Real Madrid en la despedida.

