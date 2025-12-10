VOTA INFORMADO por $1100
    Champions League: Manchester City vence al Real Madrid en el Bernabéu y deja en suspenso la continuidad de Xabi Alonso

    Los merengues abrieron la cuenta antes de la primera media hora, pero los ingleses lo dieron vuelta para ganar 2-1, en el final de la primera parte. Arsenal venció en casa de Club Brujas y es el único con 18 puntos en seis partidos de la Fase de Liga.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    El Real cayó en Madrid ante Manchester City, por la Champions League. FOTO: @ManCity.

    Real Madrid agrandó un poco más su crisis. El gigante español jugaba mejor en el Santiago Bernabéu, abrió la cuenta, pero permitió la remontada del Manchester City de Josep Guardiola para que se llevara un triunfo de 2-1. Resultado que pone en duda la continuidad del DT de los hispanos Xabi Alonso, muy cuestionado en su cargo.

    Un partido en el que los británicos intentaron dominar la pelota desde el inicio, como es su costumbre, tratando de instalarse en campo contrario. Sin embargo, pero cada vez que los hispanos pasaban esa primera línea de resistencia, quedaban con una gran cantidad de espacio para hacer daño.

    En la primera del Madrid, la pelota terminó con un penal contra Vinicius Junior, que luego el árbitro francés Clément Turpin cambió a tiro libre. El remate seco de Federico Valverde terminó en tiro de esquina, tras pegar en la barrera. La siguiente ocasión fue aún más clara. A los 6’, Rodrygo ganó en la derecha y habilitó de manera precisa a Vini, quien definió muy apurado para que la pelota se fuera por muy poco.

    La apertura del marcador para los merengues llegó solo a los 28’. La jugada nació en la izquierda con el duelo ganado por Álvaro Carreras, Jude Bellingham dejó solo a Rodrygo en la derecha y el remate del exjugador de Santos dejó sin reacción a Gianluigi Donnarumma.

    Los Ciudadanos lo pasaban muy mal en el Bernabéu, pero un córner los devolvió al partido. Thibaut Courtois sacó el balón desde la línea y el rebote le quedó a Rico O’Reilly que solo la empujó para conseguir el 1-1.

    A cuatro del descanso, Antonio Rüdiger protagonizó un forcejeo con Erling Haaland, en el punto penal, jugada que acabó con el noruego en el piso. Turpin analizó las imágenes y decidió cobrar el penal, el mismo que el nórdico cambió por gol para poner el 2-1, a los 43’.

    Dos golpes letales para los blancos que, incluso, pudieron ver la tercera caída de su arco, sino fuera por la buena reacción de Courtois que sacó los potentes y sucesivos disparos de Haaland y el francés Rayan Cherki, en el primer minuto de descuento del primer tiempo.

    En la segunda parte, el encuentro ganó en intensidad, pero los locales no lograban la eficiencia para llegar al menos al empate. La más clara estuvo en los pies de Bellingham, a los 50’, pero su definición se fue sobre el arco. Más aún, las más claras estuvieron en los pies del City, que convirtió en figura al meta belga de los merengues.

    El final del encuentro marcó la desesperación del cuestionado entrenador Xabi Alonso, quien trató de dar mayor volumen ofensivo a su equipo, pero no pudo evitar la dolorosa caída.

    Arsenal, perfecto

    El equipo de Londres sumó 18 puntos en las seis primeras jornadas de la Fase de Liga. Después de ganar 3-1 a Bayern de Múnich, en la fecha anterior, ahora viajó hasta Bélgica para vencer por 3-0 a Club Brujas.

    El extremo británico Noni Madueke abrió la cuenta a los 25’, antes de que el mismo jugador pusiera la segunda cifra, a los 47’. El brasileño Gabriel Martinelli decretó el 3-0, a los 56’.

    Paris Saint-Germain, actual campeón del torneo, no pudo en su visita a Athletic de Bilbao de España y debió conformarse con un desabrido empate sin goles.

    Otros resultados: Benfica 2, Napoli 0; Borussia Dortmund 2, Bodo/Glimt 2; Villarreal 2, FC Copenhague 3; Bayer Leverkusen 2, Newcastle United 2; Juventus 2, Pafos; Qarabag 2, Ajax 4.    

    Más sobre:FútbolChampions LeagueReal MadridManchester CityXabi AlonsoArsenalJosep Guardiola

