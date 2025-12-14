Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española

El Real Madrid tenía que ganar y lo hizo. Cerrando la jornada dominical de la fecha 16 de LaLiga, el elenco blanco venció como visitante al Alavés por 2-1, lo que le da aire al proceso de Xabi Alonso, quien hace rato está en el paredón, tanto por los resultados como por el funcionamiento.

La Casa Blanca llegó a Mendizorroza con la obligación de un buen resultado y para darle oxígeno a su entrenador, altamente cuestionado luego de dos derrotas consecutivas: 0-2 con el Celta de Vigo, por el torneo local, y 1-2 ante el Manchester City, a mitad de semana por la Champions League.

El Madrid debió afrontar el encuentro con numerosas bajas en la defensa, entre lesiones y sanciones: Dani Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Álvaro Carreras, Fran García y Eder Militao. En ese sentido, el uruguayo Federico Valverde tuvo que jugar como lateral derecho, mientras que Xabi Alonso hizo debutar al canterano Víctor Valdepeñas, como carrilero izquierdo.

El mejor de los merengues, en lo que va de la temporada, es Kylian Mbappé. Este domingo lo volvió a demostrar. El astro francés abrió el marcador en los 24 minutos. Recibió el balón de Jude Bellingham, abierto por la izquierda, y avanzó hasta pasarse al centro y rematar al segundo poste. Con espacio, el ex PSG suele ser letal. Fue el 17º gol de Mbappé, el Pichichi de LaLiga.

El Real Madrid finalizó el primer tiempo con menos posesión de balón que su rival (48%) y solo un remate a portería, que terminó siendo el gol de Mbappé. Para el complemento, el panorama tomaría mayor incertidumbre.

Con una dosis de suspenso, el Alavés del ‘Chacho’ Coudet llegó a la igualdad. En los 68′, convirtió Carlos Vicente, sin embargo se anuló por un supuesto fuera de juego. Sin embargo, la jugada fue revisada en el VAR y el anotador estaba en correcta posición. Finalmente, se validó para colocar el 1-1 en el marcador.

Teniendo individualidades de nivel, el Madrid logró tomar nuevamente la delantera en la cuenta. Una combinación entre los brasileños le permitió llegar al 2-1. En los 76′, una jugada de Vinícius termina con un pase bajo para Rodrygo, quien apareció en posición de 9 para convertir. Cerca del epílogo, otra acción de Vini Jr. acaba con el reclamo de un penal en contra del ex Flamengo. Sin embargo, no se sancionó, pese a que se percibía un contacto de un rival.

Más allá de las vicisitudes, el Real Madrid consiguió un triunfo importante. Está en el segundo lugar de la liga española con 39 puntos, a cuatro unidades del Barcelona, que ayer superó 2-0 al Osasuna. La jornada se cierra este lunes con la visita del Betis al Rayo Vallecano.