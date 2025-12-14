Cuando Elías Figueroa pasó a ser Dios en Brasil: los 50 años del Gol Iluminado

Internacional de Porto Alegre, uno de los 12 grandes del fútbol brasileño, se salvó del descenso en la última fecha. El pasado fin de semana, un triunfo sobre Bragantino le permitió a O Colorado salir de la zona baja. Una institución de 116 años de historia tuvo en los ‘70 una década virtuosa, donde consiguió los únicos tres títulos de liga que exhiben sus vitrinas. Precisamente, en ese periodo, brilló en tierras gaúchas uno de los más grandes de nuestra historia.

Hablar del Inter es hablar de Elías Figueroa. Son indivisibles. El laureado exdefensa es un emblema en Rio Grande do Sul. Sobre todo, luego del 14 de diciembre de 1975. En esa jornada, que se convertiría en inolvidable para Don Elías y el club, anotó el gol que le dio el primer título del Brasileirao al cuadro de camiseta roja. No fue una anotación cualquiera. Se trata del denominado Gol Iluminado, que cumple medio siglo.

Hace 50 años, sucedió algo tan significativo como mágico. En el Estadio Beira-Rio, congregando a 82.568 espectadores, Internacional enfrentó a Cruzeiro en la final del campeonato, buscando su primera estrella. Corrían 11’ del segundo tiempo y el mediocampista Valdomiro fue derribado por un rival. Se cobró tiro libre. El marcador estaba 0-0. En ese instante, sucede lo increíble.

Era un día totalmente nublado. Valdomiro sirve la falta y Figueroa, aprovechando su prodigioso juego aéreo, le ganó la posición a los rivales y conectó un cabezazo para convertir y desatar el delirio en la hinchada. Lo misterioso, enigmático, fue que, tal como se reflejó en los registros fotográficos y audiovisuales, en el instante en que el defensa nacional se elevó para cabecear, un potente rayo de sol cayó desde el cielo hacia la posición donde estaba Don Elías.

Ese tanto le permitió al Inter convertirse en el monarca del Brasileirao de manera inédita. En esos años, otros grandes como Palmeiras y Santos ya contaban con seis títulos. Desde ese momento, esa jugada se convirtió en el mítico Gol Iluminado, que se rememora cada 14 de diciembre. Figueroa llegó a formar una fundación con ese nombre.

¿Casualidad o una señal divina? No faltaron quienes atribuyeron ese fenómeno a alguna manifestación que solo les sucede a los “elegidos”. La leyenda cuenta que, en Porto Alegre, varias mujeres hinchas de Inter iban a la casa del jugador para que tocara a sus hijos enfermos y sanara sus males. Lo sindicaban como poseedor de un “don milagroso”.

Elías Figueroa Brander, hoy de 79 años, jugó en Brasil entre 1972 y 1976 y ganó todo a nivel individual. Consiguió dos veces la Serie A (‘75 y ‘76), fue condecorado como el Mejor Jugador de la liga en 1975 y en cada una de sus temporadas fue receptor del Balón de Plata al Mejor Defensa. Su figura alcanzó otro estatus al ser considerado como el Mejor Futbolista de América durante tres años consecutivos: 1974, 1975 y 1976. En ese entonces, la votación era organizada por el diario venezolano El Mundo (hoy lo realiza El País de Uruguay).

El año pasado, fue honrado en el 49º aniversario del Gol Iluminado, en Rio Grande do Sul. “Cada 14 de diciembre es igual, me levanto nostálgico, porque viví una de las emociones más grandes de toda mi vida, con la conquista del primer título nacional, en una época de fútbol maravilloso y grandes jugadores”, posteó en sus redes en aquella ocasión. Ya no son 49. Ahora son 50. Medio siglo de un gol inolvidable.