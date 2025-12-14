VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cuando Elías Figueroa pasó a ser Dios en Brasil: los 50 años del Gol Iluminado

    El 14 de diciembre de 1975, uno de los futbolistas chilenos más notables de la historia le dio el primer título de liga a Internacional de Porto Alegre, con un cabezazo “luminoso” que pasó a la eternidad.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Gol Iluminado de Elías Figueroa, en 1975. Foto: Sport Club Internacional

    Internacional de Porto Alegre, uno de los 12 grandes del fútbol brasileño, se salvó del descenso en la última fecha. El pasado fin de semana, un triunfo sobre Bragantino le permitió a O Colorado salir de la zona baja. Una institución de 116 años de historia tuvo en los ‘70 una década virtuosa, donde consiguió los únicos tres títulos de liga que exhiben sus vitrinas. Precisamente, en ese periodo, brilló en tierras gaúchas uno de los más grandes de nuestra historia.

    Hablar del Inter es hablar de Elías Figueroa. Son indivisibles. El laureado exdefensa es un emblema en Rio Grande do Sul. Sobre todo, luego del 14 de diciembre de 1975. En esa jornada, que se convertiría en inolvidable para Don Elías y el club, anotó el gol que le dio el primer título del Brasileirao al cuadro de camiseta roja. No fue una anotación cualquiera. Se trata del denominado Gol Iluminado, que cumple medio siglo.

    Hace 50 años, sucedió algo tan significativo como mágico. En el Estadio Beira-Rio, congregando a 82.568 espectadores, Internacional enfrentó a Cruzeiro en la final del campeonato, buscando su primera estrella. Corrían 11’ del segundo tiempo y el mediocampista Valdomiro fue derribado por un rival. Se cobró tiro libre. El marcador estaba 0-0. En ese instante, sucede lo increíble.

    Era un día totalmente nublado. Valdomiro sirve la falta y Figueroa, aprovechando su prodigioso juego aéreo, le ganó la posición a los rivales y conectó un cabezazo para convertir y desatar el delirio en la hinchada. Lo misterioso, enigmático, fue que, tal como se reflejó en los registros fotográficos y audiovisuales, en el instante en que el defensa nacional se elevó para cabecear, un potente rayo de sol cayó desde el cielo hacia la posición donde estaba Don Elías.

    Ese tanto le permitió al Inter convertirse en el monarca del Brasileirao de manera inédita. En esos años, otros grandes como Palmeiras y Santos ya contaban con seis títulos. Desde ese momento, esa jugada se convirtió en el mítico Gol Iluminado, que se rememora cada 14 de diciembre. Figueroa llegó a formar una fundación con ese nombre.

    ¿Casualidad o una señal divina? No faltaron quienes atribuyeron ese fenómeno a alguna manifestación que solo les sucede a los “elegidos”. La leyenda cuenta que, en Porto Alegre, varias mujeres hinchas de Inter iban a la casa del jugador para que tocara a sus hijos enfermos y sanara sus males. Lo sindicaban como poseedor de un “don milagroso”.

    Elías Figueroa Brander, hoy de 79 años, jugó en Brasil entre 1972 y 1976 y ganó todo a nivel individual. Consiguió dos veces la Serie A (‘75 y ‘76), fue condecorado como el Mejor Jugador de la liga en 1975 y en cada una de sus temporadas fue receptor del Balón de Plata al Mejor Defensa. Su figura alcanzó otro estatus al ser considerado como el Mejor Futbolista de América durante tres años consecutivos: 1974, 1975 y 1976. En ese entonces, la votación era organizada por el diario venezolano El Mundo (hoy lo realiza El País de Uruguay).

    El año pasado, fue honrado en el 49º aniversario del Gol Iluminado, en Rio Grande do Sul. “Cada 14 de diciembre es igual, me levanto nostálgico, porque viví una de las emociones más grandes de toda mi vida, con la conquista del primer título nacional, en una época de fútbol maravilloso y grandes jugadores”, posteó en sus redes en aquella ocasión. Ya no son 49. Ahora son 50. Medio siglo de un gol inolvidable.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLT DomingoElías FigueroaGol IluminadoInternacional de Porto AlegreFútbol brasileñoBrasileirao

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Neobolero: la huella de Macha y el Bloque Depresivo en una nueva generación

    Liberan a estudiante chileno que estuvo cuatro meses detenido en EE.UU. tras ser puesto bajo custodia del ICE

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    Margaret Atwood y la influencia de Augusto Pinochet en El Cuento de la Criada: “Consistía en meter gente a un estadio”

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Lo más leído

    1.
    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    2.
    El Flamengo de Erick Pulgar vence al Pyramids y se medirá con el PSG en la final de la Copa Intercontinental

    El Flamengo de Erick Pulgar vence al Pyramids y se medirá con el PSG en la final de la Copa Intercontinental

    3.
    Sifup aborda las críticas de Cristóbal Campos a la U: “Ellos prestaron ayuda importante para su recuperación”

    Sifup aborda las críticas de Cristóbal Campos a la U: “Ellos prestaron ayuda importante para su recuperación”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual
    Chile

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026
    Negocios

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026

    Back to the Future

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Cuando Elías Figueroa pasó a ser Dios en Brasil: los 50 años del Gol Iluminado
    El Deportivo

    Cuando Elías Figueroa pasó a ser Dios en Brasil: los 50 años del Gol Iluminado

    Jorge Segovia: “Si recibimos un portazo de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia”

    En vivo: Racing de Avellaneda y Estudiantes de La Plata definen al campeón del fútbol argentino

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Neobolero: la huella de Macha y el Bloque Depresivo en una nueva generación
    Cultura y entretención

    Neobolero: la huella de Macha y el Bloque Depresivo en una nueva generación

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    Margaret Atwood y la influencia de Augusto Pinochet en El Cuento de la Criada: “Consistía en meter gente a un estadio”

    Liberan a estudiante chileno que estuvo cuatro meses detenido en EE.UU. tras ser puesto bajo custodia del ICE
    Mundo

    Liberan a estudiante chileno que estuvo cuatro meses detenido en EE.UU. tras ser puesto bajo custodia del ICE

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EE.UU.

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas