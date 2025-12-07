VOTA INFORMADO por $1100
    El Fortaleza de Benjamín Kuscevic desciende en Brasil y el histórico Inter de Porto Alegre se salva en la fecha final

    El equipo del zaguero nacional, dirigido por Martin Palermo, perdió la categoría este domingo luego de caer 4-2 con Botafogo, en la última jornada del Brasileirao. Mientras que O Colorado, donde hiciera historia Elías Figueroa, mantuvo la categoría por un punto.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Fortaleza de Benjamín Kuscevic descendió en Brasil.

    Con nueve partidos en simultáneo, este domingo se cerró la temporada 2025 del Brasileirao. La liga más fuerte del continente presentaba definiciones para la clasificación a las copas y también en lo respectivo al descenso.

    Fortaleza, dirigido por el argentino Martín Palermo, descendió a la Serie B. Cuando había logrado tomar aire en las fechas recientes, finalmente no logró mantener la categoría. La derrota de 4-2 con Botafogo, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, sumado a otros resultados, sepultó al equipo de Benjamín Kuscevic. El zaguero chileno fue suplente y no ingresó. El canterano de la UC perdió consideración en el primer equipo en la última parte de la campaña, sobre todo con Palermo al mando.

    El Fortaleza terminó con 43 puntos y es uno de los cuatro elencos que bajó a la B. Los otros son Ceará (43), Juventude (35) y Sport Recife (17).

    Por contraparte, un histórico se salvó con lo justo. Se trata de Internacional de Porto Alegre. O Colorado, donde dejaron huella Elías Figueroa y Charles Aránguiz, necesitaba ganarle a Bragantino y que se dieran otros resultados para mantener su presencia en la Serie A. Ganó 3-1. El cuadro gaúcho, que descendió por primera vez en 2016 y al año siguiente volvió a la división de honor, sumó un punto más que el primer descendido (44 unidades).

    También salió de todo peligro el Santos de Neymar, comandado por Juan Pablo Vojvoda, exentrenador de Fortaleza (quien estaba en ese cargo para el duelo ante Colo Colo del 10 de abril, que terminó en tragedia). Derrotó hoy 3-0 a Cruzeiro y finalizó duodécimo, clasificando a la Copa Sudamericana.

    El campeón Flamengo cerró la liga este sábado, con una formación totalmente suplente. Los titulares, entre los que se cuenta Erick Pulgar, viajaron hacia Qatar para la Copa Intercontinental, en calidad de campeón de la Libertadores. Este miércoles jugará el denominado Derbi de las Américas, ante Cruz Azul de México.

    Con el campeonato terminado, los clasificados de manera directa a la Libertadores 2026 son Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense. Botafogo y Bahia van a la fase previa. Para la Sudamericana irán Sao Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians y Vasco da Gama.

