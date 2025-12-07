VOTA INFORMADO por $1100
    Michael Clark saca la voz: “El día que piense que yo le hago un mal a la U, voy a ser el primero en dar un paso al costado”

    El mandamás de Azul Azul abordó la actualidad de Universidad de Chile luego de la victoria en Iquique. Consultado sobre los cuestionamientos que tiene su figura y la solicitud de renuncia presentada el pasado jueves, contestó ensalzando el trabajo de su directiva. "Desde que nosotros la tomamos, al día de hoy, somos un club distinto", declaró.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Michael Clark, presidente de Azul Azul. Foto: Photosport.

    Universidad de Chile cerró la temporada 2025 venciendo a Deportes Iquique, que descendió. El 3-2 no le bastó para sus intereses, toda vez que no logró acceder a la Copa Libertadores del próximo año. Mientras la UC obtuvo el cupo de Chile 2, O’Higgins se quedó con el Chile 3. Luego del triunfo en el norte, su máximo directivo sacó la voz.

    En días en los cuales ha estado en la palestra por asuntos conflictivos, ajenos a lo futbolístico, Michael Clark habló después del partido contra los celestes, en el Tierra de Campeones.

    En primera instancia, hizo una pincelada por lo que fue la temporada. “Teníamos que ganar, hicimos el trabajo pero lamentablemente no pasó todo lo que tenía que pasar y nos vamos tristes. Fue un año con momentos buenos, momentos difíciles. Se acaba un año largo, donde volvimos a competir internacionalmente, hicimos una buena copa. Ahora, a descansar. A partir del lunes o martes, empezar a sacar conclusiones de lo que dejó este año”, indicó el timonel de Azul Azul.

    Respecto al futuro de Gustavo Álvarez, Clark sostuvo: “Conversamos, como todos los días. Pero hoy (sábado) no es el momento de pensar en el futuro. Hay que pensar conclusiones. Ya vamos a hablar con Gustavo”.

    Continuó, repitiendo una idea que ya había planteado hace unos días: que el cariño obligado no existe. “Hay que conversar. Gustavo es una tremenda persona, tiene contrato vigente, pero el amor a la fuerza no funciona. Tendremos que conversar, pero no hoy. Ya hablaremos mañana, pasado... Los tiempos del club son cortos. Manuel (Mayo) y su equipo tienen que liderar los análisis de lo que pasó este año y vamos a trabajar para reforzar el plantel”, declaró.

    Sobre el tema de la plantilla, Clark dijo en más de una ocasión que aspira a tener un mejor contingente en 2026: “Yo pienso que tenemos el mejor plantel del fútbol chileno, pero lo vamos a reforzar. No es lo mismo ser Chile 2 a ser Chile 3... eso va a ser uno de los puntos de análisis. El plantel (actual) es bastante oneroso y es una de las variables que vamos a tener en cuenta. Si queremos seguir siendo competitivos, tenemos que tener un plantel mejor que este año”.

    Consultado sobre si quedar en el cuarto lugar del torneo se considera un fracaso, Clark contestó: “Hablar de fracaso es duro, porque fue un año largo, donde jugamos harto, donde dimos la pelea hasta el último minuto, pero efectivamente la U siempre tiene la obligación de salir a ganar. Tenemos el mejor plantel del fútbol chileno. Salir cuarto no es agradable para nadie. Cuando armamos el plantel, era para salir campeón. Estamos tranquilos, pero no contentos. Queremos ser campeón”.

    Inevitablemente, el presidente de la concesionaria que dirige al cuadro laico debía contestar sobre los últimos acontecimientos en los cuales ha estado involucrado. El pasado jueves, parte de la oposición en el directorio le solicitó la renuncia, a raíz de sus líos con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esa jugada, encabezada por Juan Pablo Pavez, no resultó.

    En su alocución en Iquique, el dirigente ensalzó el trabajo que ha realizado su directiva, pese a los sismos internos. “Ellos solicitaron la renuncia de quien habla y eso es un tema que yo tengo que ponderar. El día que piensa que yo le hago un mal a la U, voy a ser el primero en dar un paso al costado. Pero yo me siento bastante orgulloso de lo que se ha hecho en la U. Desde que nosotros la tomamos, al día de hoy, somos un club distinto. Es un club solvente, financieramente fuerte, que tiene un patrimonio que ha ido creciendo, que volvió a ser competitivo, que volvió a dejar una buena imagen a nivel internacional. Con esto, estoy muy orgulloso y muy contento del trabajo realizado”, manifestó.

