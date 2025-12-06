VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Gustavo Álvarez se va sin cumplir ningún objetivo: la U condena a Iquique al descenso, pero solo clasifica a Sudamericana

    El triunfo por 3-2 no fue suficiente para que los azules se metieran en la Copa Libertadores, tras un agónico triunfo de O'Higgins. Los Dragones Celestes, en tanto, perdieron la categoría.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Pese a ganarle a un Iquique que descendió, a la U no le alcanzó para clasificar a Libertadores. Foto: Photosport. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile realizó la tarea, pero no le alcanzó. La U le remontó a un Deportes Iquique que se sumó a Unión Española y consumó su descenso. El 3-2 no fue suficiente para que los azules se metieran en Libertadores, tras los triunfos de O’Higgins y la UC, y deberá conformarse a regañadientes con la Sudamericana.

    Fue una jornada de definiciones en casi todos los frentes. Ahí, mientras los azules necesitaban ganar y esperar alguna caída de los cruzados o rancagüinos para meterse en el certamen continental, los nortinos necesitaban imperiosamente que se cumpliera el milagro para mantenerse en la categoría de honor. No se dio ni una ni la otra.

    Universidad de Chile parecía tener abrochado el Chile 3 con el empate en Rancagua, pero el gol en los descuentos de los celestes terminó por marcar una pálida despedida de Gustavo Álvarez.

    Iquique sorprendió con una presión alta e incomodó a la U. De hecho, un gol de camarín alimentó la esperanza de un Tierra de Campeones casi repleto. A los 4′, tres históricos elaboraron la apertura de la cuenta. Edson Puch jugó para Misael Dávila, que sacó un ajustado centro raso para la irrupción de Álvaro Ramos ante una aletargada zaga azul.

    Fue un mazazo para un equipo desdibujado durante los minutos iniciales, pero que poco a poco se fue adueñando de la pelota y comenzó a desplegar su juego. De hecho, tras una serie de aproximaciones, Lucas Di Yorio (16′) conectó un centro de Guerrero y parecía igualar las acciones, pero el tanto fue anulado por una posición de adelanto previa de Leandro Fernández.

    La U siguió buscando, pero no logró dar con el arco de Leandro Requena. No fue hasta los 30′ que consiguió el empate mediante un impecable tiro libre de media distancia de Matías Sepúlveda. Golazo del zurdo y merecido resultado.

    Ráfaga de goles

    Iquique se soló tras la igualdad y complicó un algunos remates de larga distancia, pero nada más que eso. Los azules también tuvieron una que otra aproximación más, pero el partido se fue 1-1 al descanso.

    Los Dragones Celestes volvieron a golpear desde los vestuarios. En el 46′, vino el gol de Bryan Soto. Ramos sacó un ajustado cabezazo que obligó a una increíble tapada de Castellón, pero el volante recién ingresado marcó de rebote.

    Sin embargo, la U respondió rápidamente. Apenas cinco minutos después, Guerrero recibió sobre la derecha. Enganchó hacia dentro y sacó un potente zurdazo al primer palo. Golazo para nuevamente igualar las acciones.

    Los azules aprovecharon el envión y en el 55′ concretaron la remontada. Di Yorio enganchó hacia fuera y sacó un fierrazo de zurda para silenciar el recinto iquiqueño. Otra anotación de gran factura.

    La U tuvo opciones para aumentar la ventaja, aunque, en un reflejo de lo que fue la temporada, no tomó las mejores decisiones de cara al arco. La ineficacia fue clara. Mientras que los nortinos intentaron desesperadamente ir al ataque, con más ganas que buen fútbol, aunque sin mucho éxito.

    En los descuentos, tras revisión en el VAR, Soto se fue expulsado por un patadón sobre Charles Aránguiz y complicó aún más las pretensiones de Iquique, que selló su descenso tras una temporada para el olvido. Universidad de Chile, en tanto, se tendrá que conformar con la Sudamericana.

