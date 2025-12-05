VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Con plazos para fichar: los nombres que maneja Azul Azul para reemplazar a Gustavo Álvarez en la banca de la U

    La gerencia deportiva de la concesionaria estudiantil, liderada por Manuel Mayo, apuró el proceso de selección para escoger un nuevo adiestrador.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Álvarez no quiere seguir en la U el próximo año. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En Universidad de Chile trabajan proyectando la temporada 2026. Tras el anuncio de Gustavo Álvarez de dejar la institución, más allá de que su salida dependerá de cómo resuelve el pago de la cláusula de $ 1,2 millones, los estudiantiles buscan a un estratega que ponga fin a la sequía de títulos del Torneo Nacional.

    Álvarez mandó a los regentes a buscar un técnico que vaya con su línea de austeridad a la hora de invertir en el plantel y el presidente de Azul Azul, Michael Clark, le respondió que hay que “vivir con la precariedad del club” y que “el cariño obligado no existe”.

    Por lo mismo; la gerencia técnica, liderada por Manuel Mayo, aceleró la búsqueda de un reemplazante para el adiestrador argentino y ya cuenta con un trío de nombres posibles para sucederlo. Además, se puso como plazo tener al DT antes de las fiestas de fin de año para que trabaje en la planificación de la pretemporada.

    Meneghini es uno de los candidatos a suceder a Álvarez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Los tres nombres que suenan para reemplazar a Álvarez en la U

    Uno de los candidatos más fuertes para quedarse con el buzo azul es Francisco Meneghini. El actual entrenador de O’Higgins ya estuvo entre los postulantes a fines del año 2023, cuando se fue Mauricio Pellegrino, pero Mayo se decantó por Gustavo Álvarez.

    A su favor no sólo juega la campaña que está haciendo con los celestes, está tercero con 53 puntos, sino también que puede negociar como hombre libre pues su contrato con el cuadro de Rancagua termina el 31 de diciembre y, según revelan cercanos a ambas partes, la nueva dirigencia del grupo Caliente, liderado por el representante Christian Bragarnik, no tiene una relación muy fluida con el argentino.

    Además, Meneghini no es un desconocido en el Centro Deportivo Azul pues fue analista de videos entre el 2011 y el 2013 y luego fue ayudante de Sebastián Beccacece el 2016.

    Nicolás Diez fue ayudante de Beccacece en la U 2016. Foto: Ramón Monroy/Photosport. RAMON MONROY/PHOTOSPORT

    Martín Anselmi

    Otros de los nombres que genera interés es el de Martín Anselmi. El extécnico del Porto, quien no logró destacar en el fútbol europeo, es uno de los candidato para reemplazar a Gustavo Álvarez. También está siendo seguido por Newell’s Old Boys.

    Anselmi destacó durante los últimos años destacó por su paso por Independiente del Valle, club en el que conquistó la Copa Sudamericana en el 2022 y la Recopa, en el 2023. Dirigió en Unión La Calera, en Chile, pero sin mayor éxito.

    Luego de su paso por Ecuador, el DT transandino partió al fútbol mexicano. En Cruz Azul dirigió desde diciembre del 2023 a enero del 2025. Anotó la final del Clausura 2024, instancia en la que cayeron frente al América.

    El tapado que ya estuvo en la U: Nicolás Diez

    El otro nombre que suena con fuerza en los pasillos del Centro Deportivo Azul es el de Nicolás Diez. El técnico argentino que pasó el año 2011 por Ñublense y fue -junto a Meneghini- ayudante de Sebastián Beccacece en la U 2016, tuvo una gran campaña con Argentinos Juniors este año y es del gusto de Manuel Mayo.

    El problema es que Diez tiene contrato vigente con su actual institución hasta el año 2027 y aunque tiene una cláusula de revisión anual, la entidad transandina no lo dejará salir sin recibir un pago de por medio. Además, el bonaerense clasificó a su elenco a la Copa Libertadores para el próximo año y los azules, aunque aún tienen chances, no dependen de sí mismos para llegar a este torneo continental.

    Esteban González en la victoria de Coquimbo Unido sobre Colo Colo. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Repetir “la fórmula Álvarez” con Esteban González

    Una idea que no desagrada a la regencia de la concesionaria estudiantil es repetir la fórmula que ocuparon para contratar a Gustavo Álvarez y traer a La Cisterna a Esteban González.

    Recordemos que el argentino llegó tras salir campeón con Huachipato y González acaba de consagrase con Coquimbo Unido, por lo que podría perfectamente dirigir a los estudiantiles. Más aún cuando posee una cláusula de salida que puede activar dentro de los próximos días y llegar al CDA en la segunda quincena de diciembre.

    El problema es que las ofertas al DT le sobran en estos momentos: México, Estados Unidos y Ecuador son los destinos que lo están tentando y con sueldos que no se pagan a este lado de la cordillera. “Cuando uno hace una campaña buena, consigue un título, el primero en la institución y conseguido cuatro fechas antes, obviamente que van a llegar ofertas. Pero con tranquilidad, con tranquilidad”, dijo tras empatar con la U.

