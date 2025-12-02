El anuncio de Gustavo Álvarez remeció a Universidad de Chile. En la antesala del choque frente a Coquimbo Unido, el entrenador estudiantil lanzó un incendiario anuncio. Afirmó que no continuará en el equipo estudiantil en la siguiente temporada. "Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, pero hay un desgaste grande”, sostuvo. “Es lo mejor para Universidad de Chile. No pude convencer a la dirigencia de lo que creo que necesita el equipo”, complementó el DT.

La respuesta demoró unas pocas horas en llegar. Literalmente, desde la testera del club. En la antesala del choque frente a Coquimbo Unido, en el estadio Santa Laura, quien le contestó al estratega fue Michael Clark, el presidente de Azul Azul.

La dura respuesta de Michael Clark a Gustavo Álvarez: “El cariño obligado no existe”

Clark fue claro en su opinión. “Todos queremos ser campeones, todos tenemos esa espinita, pero hay que ser responsables con los recursos que uno tiene y vivir con la precariedad del club”, planteó a modo de introducción.

Y, luego, lanzó una frase tan potente como determinante para el futuro de la relación. “Las decisiones las vamos a tomar a final de año. Tenemos un contrato vigente, pero, obviamente, el cariño obligado no existe y por tanto vamos a ver a final de año cómo acabamos y vamos a tomar las decisiones”, sostuvo.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“Es un tema de él, no es un tema mío. No sé si lo que pasó en Avellaneda puede haber afectado”, complementó, frente a la consulta de si los líos en Argentina pudieron afectar el ánimo del DT.

El mandamás laico tampoco abordó los cuestionamientos de los que es parte por la Comisión para el Mercado Financiero. “Con respecto a mi situación, es un tema personal, mío. Es un tema que no tiene nada que ver con la U. Lo he dicho varias veces. La U es una institución que tiene un patrimonio separado, cuentas separadas, una dinámica propia. Por tanto, lo que pase a nivel de los accionistas o del presidente no tiene nada que ver con el día a día”, sentenció.