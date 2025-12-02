Tras anunciar su salida: la millonaria cláusula en el contrato de Gustavo Álvarez que obliga a la U a negociar con el DT.

Universidad de Chile recibió un golpe inesperado en la antesala de su duelo frente a Coquimbo Unido. Gustavo Álvarez, quien tiene contrato vigente hasta 2026, comunicó públicamente que no continuará en el club una vez finalice la temporada. El anuncio fue sorpresivo, considerando que su salida implica una cláusula cercana a los US$ 1,2 millones, cifra establecida en su contrato para una desvinculación anticipada.

El técnico argentino explicó que su determinación responde a un desgaste acumulado y a diferencias respecto del proyecto institucional. “Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, pero hay un desgaste grande”, sostuvo.

Álvarez no continuará en la U. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Álvarez insistió en que no se trata de una renuncia, sino de una señal al club para iniciar un cambio de conducción técnica. “Es lo mejor para Universidad de Chile. No pude convencer a la dirigencia de lo que creo que necesita el equipo”, afirmó. También recalcó que su decisión no está vinculada al conflicto que atraviesa Azul Azul ni a la situación del presidente Michael Clark. “Son temas separados. Esto lo vengo conversando con la gerencia hace meses”, puntualizó.

El entrenador aseguró que no tiene ofertas laborales y que su intención es viajar a Buenos Aires para descansar en enero, mientras se define su desvinculación. Para ello, deberán comenzar las conversaciones con la concesionaria, que ahora tendrá que evaluar si se ejecuta la cláusula completa o negocia un acuerdo diferente.

“Yo no estoy renunciando. Tengo que separar y no caer en el oportunismo. Eso es cuando uno toma decisiones solamente en beneficio propio. Mi continuidad en el club no la puedo condicionar a si tengo una oferta de trabajo. Aquí hay un desgaste porque no pude convencer a la dirigencia. Sus criterios y planificaciones no coinciden con lo que yo creo. A partir de ahí, lo mejor es traer un entrenador que vaya en línea con ellos. Hasta ahí llego. Ahora quiero descansar en Buenos Aires, sabiendo que hay un contrato para 2026. Mi misión es decirle al club que es lo mejor. A partir de ahí habrá conversaciones para ver cuál es el futuro. Mi planificación es descansar en Buenos Aires en enero, previo conversaciones con la dirigencia”, sentenció.