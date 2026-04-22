Este domingo, Colo Colo visita a Universidad de Concepción. Los albos tienen que recuperar terreno. El último fin de semana, cayeron ante Palestino, en un resultado que dolió por partida doble: los sacó de la primera posición de la tabla, en la que habrían quedado si vencían a los árabes, y se produjo en el día en que el equipo de Macul cumplía 101 años de existencia.

En el sur, los hinchas podrán ser acompañados por sus fanáticos. Eso sí, por determinación de la Delegación Presidencial, al estadio Ester Roa Rebolledo no podrán ingresar fanáticos que tengan antecedentes de asistencia histórica a los partidos del equipo popular. En la práctica, la medida aleja la posibilidad de que viajen fanáticos desde Santiago.

Sin hinchas provenientes desde Santiago: la inédita medida de Universidad de Concepción para el duelo ante Colo Colo

La repartición gubernamental autorizó un aforo de 20 mil espectadores para el encuentro entre el Campanil y los albos. De esas localidades, 16 mil serán asignadas a los hinchas del Cacique. El resto quedará a disposición de los aficionados del equipo universitario.

El duelo despierta alto interés en el público penquista. Según supo El Deportivo, la demanda es alta. En 15 minutos se agotó la galería sur y ya hay 12 mil localidades en manos de los hinchas. La proyección es que en las próximas horas ya no queden entradas para el compromiso entre las escuadras de Leonardo Ramos y Fernando Ortiz.

Cecilio Waterman celera un gol ante Deportes Concepción. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Otra consideración que resaltan en el Campanil es que la mayoría de los hinchas que adquirido tickets reside en la región del Biobío.

En el sur había un antecedente cercano: para el duelo ante Deportes Concepción, por la Liga de Primera, se permitió el ingreso de cuatro mil fanáticos albos. En el choque por la Copa de la Liga no estaba permitida la asistencia de seguidores visitantes, pero igualmente se registró el ingreso de fanáticos albos, que se ubicaron en uno de los codos del recinto de avenida Collao. Por esa razón, para evitar inconvenientes, en el segundo duelo se terminó regulando esa situación.