Gustavo Santaolalla regresa a Chile con dos shows en Concepción y Santiago

Gustavo Santaolalla, icónico músico y productor argentino ganador de dos Óscar, regresa a Chile con su “Roncoco Tour”, que lo tendrá presentándose en vivo el 21 de agosto en el Teatro Biobío, de Concepción; y el 23 de agosto, en el Teatro Municipal de Santiago.

Ambas locaciones significan una visita especial para el artista, quien pisará por primera vez dichos escenarios y en el contexto de su gira sudamericana, con fechas en Colombia y su natal Argentina.

Creador de sonidos que marcaron generaciones: precursor del rock argentino, también a cargo del disco Corazones, de Los Prisioneros; y recientemente, compositor de la banda sonora del renombrado juego y en su versión para la serie televisiva de HBO, The Last of Us, Santaolalla pretende realizar un recorrido íntimo y poderoso por el repertorio que ha marcado su carrera.

Lo anterior, centrándose en las piezas de su disco Roncoco (1998), donde hace dominio del instrumento con el mismo nombre del álbum, de origen andino, –específicamente de Bolivia–, perteneciente a la familia del charango, con el tamaño de un ukulele y característico por sus 5 cuerdas dobles.

Este trabajo discográfico lo llevó al reconocimiento internacional y le significó participaciones en diversas películas. El tema “Iguazú” sería parte de The Insider (1999), de Michael Mann; lo mismo que para la premiada Babel (2006), dirigida por Alejandro Gonzalez Iñarritu y que le valió un Óscar por “Mejor Banda Sonora”. Asimismo, “De Ushuaia a La Quiaca” formó parte de la banda sonora de Diarios de Motocicleta (2004), a cargo de Walter Salles.

“El hechizo de este álbum sucede dentro de un parámetro musical minimalista, un rango sutil y simultáneamente, expansivo y majestuoso. Como el paisaje de donde proviene el ronroco, los Andes, territorio natural de este instrumento hasta entonces prácticamente desconocido”, acuñara el aclamado director cinematográfico, Alejandro Gonzalez Iñarritu, quien trabajó con el músico argentino y en el contexto del 25º aniversario de esta producción musical.

Dueño de una sensibilidad única en vivo, es de esta manera que Gustavo Santaolalla cautivará en su reencuentro con el público nacional. Entradas disponibles para ambas fechas bajo sistema Ticketplus. Produce Mojo Booking.