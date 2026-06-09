U. de Chile instalará placa en honor a Manuel Rojas, trabajador por 25 años de la institución

El próximo jueves 11 de junio a las 12:00 horas en la Sala Eloísa Díaz de Casa Central, se llevará a cabo la presentación editorial de uno de los volúmenes de la colección Biblioteca Esencial de la U. de Chile. Se trata de Hombres del pueblo, compilación de cuentos de Manuel Rojas que serán presentados por Lorena Ubilla, Pablo Concha, Jorge Guerra e Ignacio Álvarez, quienes abordarán la vigencia de la obra de Rojas y las nuevas lecturas que propone esta publicación.

Junto a esta presentación, la Casa de Bello rendirá un homenaje a quien fuera trabajador de la institución por más de 25 años. Manuel Rojas se desempeñó en distintos roles, entre estos, director de Prensas de la Universidad de Chile, editor de Anales de la Universidad de Chile, docente en la Escuela de Periodismo y asesor del área de Radiodifusión de la Universidad.

Hombres del Pueblo

Figura central de la narrativa chilena del siglo XX, Manuel Rojas (1896-1973) dedicó gran parte de su trayectoria literaria a retratar al hombre común y postergado. En los cuentos reunidos en Hombres del pueblo, escritos entre 1926 y 1934, el autor observa con sensibilidad a personajes que habitan los márgenes sociales, lejos de representaciones idealizadas o arquetípicas. A través de sus contradicciones, fragilidades y conflictos, estos relatos exploran las tensiones de una masculinidad que se revela compleja y en permanente construcción.

La selección incluye los cuentos “Laguna”, “El bonete maulino”, “El delincuente”, “Un mendigo”, “Un ladrón y su mujer”, “Poco sueldo” y “Una carabina y una cotorra”, protagonizados por figuras que transitan entre la precariedad, la incertidumbre y la búsqueda de sentido. Personajes como el fatalista Laguna, el borracho Laureano o el mujeriego Pancho Córdova exponen las fisuras de una hombría tradicional y permiten observar, desde una perspectiva crítica, las formas en que se construyen las identidades masculinas.

La edición propone una lectura literaria y política de estos relatos, tensionando las imágenes tradicionales de la virilidad y la representación de lo popular en Chile. Como señalan Ignacio Álvarez y Lorena Ubilla en el ensayo introductorio que acompaña el volumen, los cuentos muestran hombres que habitan con dificultad sus propios marcos de referencia, alejados tanto de los modelos heroicos como de las visiones idealizadas del pueblo.

Considerado una de las voces más influyentes de la literatura chilena, Manuel Rojas construyó una obra marcada por la experiencia vivida, la libertad individual, el humanismo y la exploración de los márgenes sociales y culturales. Su escritura, atravesada por la movilidad, el anarquismo y la búsqueda constante de identidad, continúa ofreciendo herramientas para comprender aspectos fundamentales de la sociedad chilena y latinoamericana.

La presentación de Hombres del pueblo forma parte del trabajo impulsado por Biblioteca Esencial UChile, colección que busca poner a disposición de nuevas generaciones de lectores obras fundamentales del patrimonio intelectual, cultural y literario del país, fortaleciendo el acceso público al conocimiento y la memoria.

Si asistes a la ceremonia, puedes acceder al libro Hombres del pueblo con un 30% de descuento sobre el precio inicial. Asimismo, las y los inscritos podrán recibir un ejemplar gratuito del libro Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda o La palabra maldita y otros escritos urgentes de Gabriela Mistral.

Para asistir al encuentro, solo debes inscribirte en el formulario web.