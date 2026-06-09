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    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Ya se encuentra disponible el tráiler final que muestra el inicio de la guerra y la ferocidad de los dragones.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Vuelven las batallas de La Casa del Dragón: ¿Cuándo se estrena la temporada 3? Foto de archivo

    Los fanáticos de La Casa del Dragón, o House of the Dragon por su título original, se preparan para el regreso de la acción, el fuego y la guerra en lo que será el estreno de la tercera temporada de la popular serie del streaming.

    El título derivado del universo de Juego de Tronos estrenó recientemente el tráiler oficial sobre lo que se verá en los ocho nuevos capítulos.

    Finalmente se desarrollará la guerra entre los leales a Rhaenyra Targaryen y los abanderados a la familia Hightower, que mostrará crudas batallas y barcos envueltos en llamas.

    Recordar que la producción se basa en la obra Fuego y Sangre de George R. R. Martin y se ambienta 200 años antes de lo ocurrido en Game of Thrones.

    Cuándo se estrena House of the Dragon

    La Casa del Dragón estrena su temporada 3 este domingo 21 de junio, en la plataforma de streaming HBO Max.

    Desde la empresa se confirmó que la emisión de los capítulos se desarrollará de forma semanal y finalizará con su octavo y último episodio el 9 de agosto.

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