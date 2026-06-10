Ministro Arrau encabeza operativo policial que comenzó en la “esquina de la muerte” de Independencia

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la noche de este martes un nuevo operativo de fiscalización policial en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, en el marco del copamiento territorial ejecutado por el gobierno, como parte del plan de seguridad.

El secretario de Estado estuvo acompañado por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina y el alcalde Agustín Iglesias, con quienes hizo recorrido por una zona de la comuna, que inició en la intersección de las calles Maruri con Rivera y que luego se trasladó hasta el exterior de la estación de Metro Hospitales, a un par de cuadras del lugar inicial.

En el operativo participaron personal municipal de Seguridad, carabineros y efectivos de la PDI, que recorrieron una zona compleja de la comuna y que inició su despliegue en la denominada “esquina de la muerte” de Independencia.

El ministro Arrau destacó que se trató de controles de identidad, controles migratorios y control de órdenes de detención pendientes.

“Es una labor habitual de las fuerzas policiales y municipales en las diferentes comunas, pero hemos decidido venir a esta comuna, Independencia (...) porque claramente cada comuna tiene dinámicas muy diferentes”, afirmó Arrau.

En esa línea, agregó que “no podemos normalizar que comunas que han cambiado drásticamente en las últimas décadas, haya vecinos que vivan con miedo, haya situaciones que se conocen públicamente en la comuna de ciertas incivilidades o lugares tomados por crimen organizo, y efectivamente como sociedad lo normalicemos”.

Asimismo el ministro afirmó que se debe dotar de “fuerza, apoyo y herramientas legales adecuadas” a las policías y los funcionarios municipales para enfrentar la inseguridad.

“Muchos vecinos reconocían que ha ido cambiando poco a poco la situación en el último tiempo, pero esto no es suficiente y tenemos que seguir avanzando como Estado”, apostó Arrau.

En esa línea, el jefe comunal, Agustín Iglesias, explicó que la intersección de las calles Maruri y Rivera, fue denominada la “esquina de la muerte”, luego de registrar 10 homicidios durante el año 2024.

“Partimos en una esquina que fue llamada como la esquina de la muerte después de los más de 10 homicidios que existieron en el 2024 y que nos puso como la comuna como más homicidios por habitante de la Región Metropolitana", afirmó el jefe comunal.

Iglesias destacó que “hemos podido ir avanzando en disminuirlo con el tiempo, lo que obviamente es una buena noticia, pero siempre es insuficiente para las personas de nuestra comuna y de nuestro país".

“Hay una tarea gigante por delante y el Estado desde los municipios, las policías, la fiscalía y por supuesto que el ministerio, está haciendo un esfuerzo importante por ir recuperando esa tranquilidad”, sostuvo.

Pese al despliegue político y policial, no se entregó un balance preliminar con los resultados del operativo policial, los que se comprometieron para la mañana de este miércoles.