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    Culto

    De Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch: un desfile de estrellas en el nuevo video de Madonna

    La "Reina del pop" adelanta su nuevo disco, Confessions On A Dance Floor: Part II, con un filme de 13 minutos estrenado en el Festival de Tribeca. La música pistera convocó a estrellas de varios ámbitos en un cruce de cultura pop.

    Por 
    Equipo de Culto

    Madonna no pierde el ímpetu por generar una conversación a su alrededor. Ya está disponible Confessions II the film, estrenado en el Festival de Tribeca, y que adelanta su nuevo álbum.

    Se trata de un filme de casi 13 minutos, en que se puede escuchar fragmentos de Confessions on a Dance Floor II, continuación del disco lanzado en 2005; I Feel So Free, Good for the Soul, One Step Away, Bring Your Love, Danceteria y Read My Lips.

    Una propuesta musical que de inmediato deja en claro a lo que va, música de pista de baile. Pero lo más llamativo es la presencia de varias estrellas; se ve a Sabrina Carpenter con un vibe que vibra con la artista, a Julia Garner luciendo muy parecida a Madonna de joven, a Odessa A’Zion, a Benedict Cumberbatch, Kate Moss, entre muchos otros.

    Incluso, en el final podemos ver a Lourdes Leon, la hija de Madonna de 29 años, diciendo algunas palabras a la cámara: “I wish a mother—- would” y “Cut b—-”.

    Confessions II, estará disponible desde el 3 de julio.

    Mira el video a continuación

    Más sobre:MadonnaConfessions On A Dance Floor: Part IISabrina CarpenterBenedict CumberbatchMúsicaMúsica Culto

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