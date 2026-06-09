De Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch: un desfile de estrellas en el nuevo video de Madonna

Madonna no pierde el ímpetu por generar una conversación a su alrededor. Ya está disponible Confessions II the film, estrenado en el Festival de Tribeca, y que adelanta su nuevo álbum.

Se trata de un filme de casi 13 minutos, en que se puede escuchar fragmentos de Confessions on a Dance Floor II, continuación del disco lanzado en 2005; I Feel So Free, Good for the Soul, One Step Away, Bring Your Love, Danceteria y Read My Lips.

Una propuesta musical que de inmediato deja en claro a lo que va, música de pista de baile. Pero lo más llamativo es la presencia de varias estrellas; se ve a Sabrina Carpenter con un vibe que vibra con la artista, a Julia Garner luciendo muy parecida a Madonna de joven, a Odessa A’Zion, a Benedict Cumberbatch, Kate Moss, entre muchos otros.

Incluso, en el final podemos ver a Lourdes Leon, la hija de Madonna de 29 años, diciendo algunas palabras a la cámara: “I wish a mother—- would” y “Cut b—-”.

Confessions II, estará disponible desde el 3 de julio.

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