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    Años de conflictos: la tensa relación con la Corporación que agotó a Mosa y gatilló la salida del Bloque Vial de Colo Colo

    Desde fines de la década pasada, el Club Social y Deportivo tomó un rol relevante en la definición de cada una de las elecciones en Blanco y Negro. A lo largo de los años, los bloques antagonistas han debido negociar con el CSyD para el dominio de la concesionaria.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Edmundo Valladares manifestó su rechazo a la jugada de Aníbal Mosa. Foto: Photosport.

    El Club Social y Deportivo Colo Colo ha sido el principal juez en la pugna entre los dos bloques dominadores de Blanco y Negro. A lo largo de los años, los dos votos de la Corporación han inclinado la balanza de una u otra manera para encabezar la sociedad anónima. Una situación que se vive en cada abril hace más de una década y que terminó de agotar al Bloque de Leonidas Vial que decidió finalmente venderle sus acciones a Aníbal Mosa.

    El empresario arribó a Blanco y Negro en 2010, luego de comprar el 12,5% de las acciones rematadas por el ex Presidente Sebastián Piñera. Posteriormente, adquirió la mitad de los títulos de Hernán Levy, lo que le permitió llegar hasta el 24,5% de la sociedad anónima, cantidad que fue aumentando con los años hasta llegar al 38,8% que actualmente controla.

    Esta composición fue transformando cada vez más al Club Social en actor fundamental para definir a los presidentes de turno de la concesionaria. Así, año a año, los distintos bloques comenzaron a sostener reuniones con la corporación durante las semanas previas a la Junta de Accionistas, con el objetivo de seducirla para obtener su voto a través de distintos beneficios, como por ejemplo, descuentos para los socios en la compra de entradas.

    En la oposición recuerdan las veces en que el puertomontino se quedó con la testera gracias al apoyo de los dos directores designados por el CSyD. Y las diversas fórmulas que empleó para hacerlo, dejando algunos momentos memorables. “Colo Colo es de izquierda, yo soy de izquierda y Colo Colo debe ser administrado por el pueblo. Quiero que el presidente de Blanco y Negro sea un representante de la Corporación. El bloque de Vial trajo de presidente a (Jaime) Pizarro y no estamos dispuestos a darle el voto a la derecha económica chilena”, llegó a decir en 2017 el empresario nacido en Siria.

    En aquella oportunidad, Mosa incluso llegó a un acuerdo para traspasarle sus títulos al Club Social. “Aquí hay una decisión mía de venderle mis acciones a la Corporación. Hemos firmado un pre protocolo. Significa que nos hemos dado un plazo para venderle a la corporación al mismo precio que me costó a mí”, explicó. Eso le permitió mantenerse en el cargo entre 2015 y 2018.

    No obstante, ese acuerdo fue declarado inválido, lo que además desató un conflicto entre Paloma Norambuena, representante del CSyD en la mesa de la sociedad anónima, y el timonel de ese entonces Fernando Monsalve. Además, desató la furia de Leonidas Vial, quien acudió sin éxito a la justicia para inhabilitar a los dos directores de la corporación en la mesa de la concesionaria.

    Un rol cada vez más clave

    En 2018, Gabriel Ruiz Tagle le arrebató sorpresivamente la testera a Mosa, luego de una movida silenciosa con los accionistas minoritarios que le permitió sumar un director más a su bloque. Esto obligó a Mosa a aumentar posteriormente su participación en la sociedad anónima para lograr un asiento más y quedarse con tres de los nueve cupos. A partir de ahí, la corporación incrementó su rol clave para definir la continuidad de los presidentes de turno.

    Matías Camacho le dio el apoyo a Aníbal Mosa en 2024, lo que ratificado por su sucesor Edmundo Valladares el año pasado. Andres Perez

    Durante la gestión del exministro del Deporte, ByN y el Club Social, a través de su timonel Fernando Monsalve, llegaron a un acuerdo extrajudicial para que la corporación pudiese desarrollar sus ramas deportivas y negociar contratos de indumentaria, además de desarrollar actividades culturales y deportivas y permitirles a los socios utilizar las dependencias del estadio Monumental.

    Bajo la administración de Edmundo Valladares, el CSyD se alineó con Mosa en 2019, pero en 2021 pasó al frente con el apoyo del Bloque Vial-Ruiz Tagle tras la desastrosa temporada que llevó al Cacique a un histórico partido para salvar la permanencia. En aquella oportunidad, el empresario sureño y su bloque no votaron por la corporación, sino que por su compañero Eduardo Loyola.

    Apenas un año después y pese al buen desempeño del club, Valladares salió de la testera y asumió Alfredo Stöhwing, con los cuatro votos del vialismo y los tres de Mosa. El CSyD se abstuvo. Dos años después, la corporación, ya con Matías Camacho al frente, dio su apoyo para el retorno de Mosa.

    “Hemos tomado la decisión de hacer un cambio en la administración de Blanco y Negro, creemos que es momento y estamos trabajando puntos en común que hemos tenido con Aníbal Mosa en este proceso de conversaciones. Hoy vamos a ratificar ese cambio”, expresó Camacho, quien en octubre de ese mismo año terminó siendo destituido de su cargo.

    El año pasado, con Edmundo Valladares de regreso en el CSyD, la entidad respaldó la gestión del puertomontino. Hoy aspira al control total de Blanco y Negro, dejando afuera a la Corporación de cualquier margen de decisión.

    Estadio y el patrimonio

    Si bien Aníbal Mosa asoma como el más probable controlador de la sociedad anónima, el Club Social sigue siendo el dueño del estadio Monumental, como lo establece el contrato de concesión. Es decir, dependerá de la corporación validar o no el proyecto de remodelación del recinto de Macul.

    “Es un sueño compartido transversalmente. Nos tocó integrarnos como club a la comisión en octubre del año pasado, y se ha trabajado con la participación de todos los sectores de la mesa. Eso da una tranquilidad y muestra una estabilidad y una idea compartida, que en el fondo es mejorar la infraestructura”, decía Edmundo Valladares a El Deportivo sobre cómo avanza.

    “Es un proyecto que se debiese llevar a cabo igual, más allá de quién presida, porque este es un proyecto a largo plazo y a largo alcance. Por lo tanto, debería avanzar y ser una garantía también para cualquier inversionista”, agregó.

    Sin embargo, frente a este nuevo escenario, surgen diversas interrogantes sobre cómo continuará la relación entre el Club Social y Aníbal Mosa.

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