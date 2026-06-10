Con chilenos en la lista: cuánto ganarán los árbitros que vayan al Mundial

Este jueves comenzará un nuevo Mundial. México y Sudáfrica serán los protagonistas del partido inaugural de Norteamérica 2026 en el encuentro válido por el Grupo A de la competencia que se cerrará el 19 de julio en la gran final a disputarse en Estados Unidos.

Uno de los elementos clave en este periodo serán los árbitros, quienes tendrán que cumplir con la aplicación de un reglamento que trae una serie de novedades. Esta responsabilidad también trae consigo un pago que el exárbitro inglés Mark Clattenburg reveló.

Si bien la FIFA mantiene en privado este tema, Clattenburg dio pistas al referirse al esquema financiero que se utiliza a través del podcast Whistleblowers.

Según los cálculos que compartió el exárbitro internacional, los árbitros que lleguen a la final podrían recibir una suma total cercana a los 70.000 dólares por toda su participación en el torneo.

Allí explicó que hay un sistema de compensación económica de la FIFA en la que opera un monto fijo por partido dirigido, que va incrementando su valor a medida de que va avanzando la competencia y se comienzan a disputar las fases de eliminación directa.

Para justificar aquello, utilizó como referencia los datos económicos de las competencias internacionales previas que él mismo coordinó en el terreno de juego.

“Les diré cuál era el salario durante el Mundial de 2018, ya que en realidad no ha aumentado mucho. Los árbitros más exitosos ganaron alrededor de 60.000 euros en la Eurocopa 2016, si no me equivoco, y eso incluye arbitrar la final”, recordó el inglés.

“Si lo comparas con lo que se paga en el juego, parece bastante bajo”, apuntó, pero de todas maneras indicó que “se recibe un poco más en las etapas finales y los últimos partidos”, cerró quien dirigiera las finales de la Champions League de 2016, la FA Cup y la Eurocopa 2016 entre Portugal y Francia.

Los jueces que manejarán el VAR tendrán ganancia aparte: 3 mil dólares por partido en la fase de grupos y hasta 5 mil dólares en las eliminatorias.

Un chileno como protagonista del partido inaugural

Esta semana la FIFA dio a conocer el listado de los jueces que estarán a cargo del partido inaugural y entre ellos aparece el árbitro nacional Juan Lara, quien fue designado para estar como asistente del VAR. En el VOR también dirán presente el colombiano Nicolás Gallo y el francés Jerome Brisard como soporte.

La terna principal estará conformada por los brasileños Wilton Sampaio, además de Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes en cancha.

El paraguayo Juan Gabriel Benítez será el cuarto juez, mientras que Eduardo Cardozo, en tanto, será el asistente referí reserva.

Cabe señalar que además de Lara también están presentes en el Mundial Cristián Garay como uno de los jueces centrales del evento y que José Retamal y Miguel Rocha serán los asistentes.