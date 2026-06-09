Bielsa toma nota: España se impone a un discreto Perú en su última presentación antes del Mundial

España cerró su preparación para el Mundial con un amistoso frente a Perú en el estadio Cuahtémoc de Puebla, en México. La Roja buscaba mejorar la imagen que dejó tras el pálido empate ante Irak en la despedida frente a su público en La Coruña. Y vaya que sí lo consiguió, con una clara victoria por 3-1.

Los del Rímac, por su parte, viven un proceso bastante similar al de Chile tras no clasificar a la cita. Sin embargo, su nómina todavía está compuesta por jugadores veteranos y algunas tímidas apariciones, de la mano del reputado entrenador brasileño Mano Menezes.

En la cancha las diferencias se notaron casi de inmediato, más allá de los hispanos evitaron exigirse más de la cuenta. Al fin y al cabo nadie quiere perderse la Copa del Mundo. Eso sí, los pupilos de Luis de la Fuente tardaron apenas dos minutos para ponerse en ventaja, a través de un zurdazo desde fuera del área de Mikel Oyarzábal.

A los 19′, el goleador del partido estuvo a punto de anotar su doblete, pero elevó en el área de manera inexplicable, aprovechando su posición de falso “9″ y todas las licencias que le dio la zaga incaica. De hecho, se le hizo muy fácil a España ganar las espaldas de los laterales, permitiendo también la arremetida de los volantes interiores.

Estaba cantado que el segundo gol caería en cosa de minutos. Y así fue. Un desborde de Ferrán Torres desde la derecha encontró a Pedri, quien acompañó la jugada desde atrás y conectó de primera para aumentar las cifras en los 32′.

Luego del tanto, Adrián Ugarriza tuvo el descuento. Había picado adelantado, aunque el juez dejó seguir; se sacó a Unai Simón, pero quedó sin ángulo para la definición. Poco después, a los 40′, Jhonny Vidales también estuvo cerca, pero Aymeric Laporte alcanzó a desestabilizarlo para que rematara incómodo.

Para el complemento, De la Fuente echó mano a toda la banca para seguir probando fórmulas y darle confianza a sus valores, mientras que Mano Menezes ordenó a sus pupilos adelantar un poco las líneas para no hacerle las cosas tan fácil a su rival.

Un grosero error

A los 51′, Ugarriza —el más peligroso de Perú— nuevamente tuvo el descuento, pero su cabezazo se fue increíblemente desviado. Y como suele ocurrir en esta clase de partidos, el rival no perdona, aunque esta vez con una complicidad terrible de Pedro Gallese.

Dos minutos más tarde, el meta peruano puñeteó de manera muy displicente un centro de Yeremy Pino. Tanto que terminó introduciéndola dentro de su arco. Un error impropio para un arquero de su trayectoria.

A los 66′, llegó el descuento peruano a través de Jairo Vélez, quien se le adelantó a Cucurella y definió con un puntazo alto. Un tanto de muy buena factura que hizo un poco menos indecorosa la derrota.

De todos modos, España, a pesar de la andanada de cambios, mantuvo su filosofía de posesión y ataque, pero no consiguió estirar la diferencia. Un poco por el relajo; otro poco por la motivación.

Con una mejor sensación que la dejada ante Irak, España ahora se concentra en su debut del próximo lunes frente a Cabo Verde, por el Grupo H, que también integran Arabia Saudita y Uruguay. Ahí espera contar con la recuperación de Nico Williams y Lamine Yamal.