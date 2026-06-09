SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Bielsa toma nota: España se impone a un discreto Perú en su última presentación antes del Mundial

    El conjunto hispano impuso su gran superioridad sin hacer demasiado esfuerzo frente al equipo del Rímac. Los europeos serán rivales de Uruguay en el Mundial.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    España goleó a Perú en Puebla. Foto: @SEFútbol/X.

    España cerró su preparación para el Mundial con un amistoso frente a Perú en el estadio Cuahtémoc de Puebla, en México. La Roja buscaba mejorar la imagen que dejó tras el pálido empate ante Irak en la despedida frente a su público en La Coruña. Y vaya que sí lo consiguió, con una clara victoria por 3-1.

    Los del Rímac, por su parte, viven un proceso bastante similar al de Chile tras no clasificar a la cita. Sin embargo, su nómina todavía está compuesta por jugadores veteranos y algunas tímidas apariciones, de la mano del reputado entrenador brasileño Mano Menezes.

    En la cancha las diferencias se notaron casi de inmediato, más allá de los hispanos evitaron exigirse más de la cuenta. Al fin y al cabo nadie quiere perderse la Copa del Mundo. Eso sí, los pupilos de Luis de la Fuente tardaron apenas dos minutos para ponerse en ventaja, a través de un zurdazo desde fuera del área de Mikel Oyarzábal.

    A los 19′, el goleador del partido estuvo a punto de anotar su doblete, pero elevó en el área de manera inexplicable, aprovechando su posición de falso “9″ y todas las licencias que le dio la zaga incaica. De hecho, se le hizo muy fácil a España ganar las espaldas de los laterales, permitiendo también la arremetida de los volantes interiores.

    Estaba cantado que el segundo gol caería en cosa de minutos. Y así fue. Un desborde de Ferrán Torres desde la derecha encontró a Pedri, quien acompañó la jugada desde atrás y conectó de primera para aumentar las cifras en los 32′.

    Luego del tanto, Adrián Ugarriza tuvo el descuento. Había picado adelantado, aunque el juez dejó seguir; se sacó a Unai Simón, pero quedó sin ángulo para la definición. Poco después, a los 40′, Jhonny Vidales también estuvo cerca, pero Aymeric Laporte alcanzó a desestabilizarlo para que rematara incómodo.

    Para el complemento, De la Fuente echó mano a toda la banca para seguir probando fórmulas y darle confianza a sus valores, mientras que Mano Menezes ordenó a sus pupilos adelantar un poco las líneas para no hacerle las cosas tan fácil a su rival.

    Un grosero error

    A los 51′, Ugarriza —el más peligroso de Perú— nuevamente tuvo el descuento, pero su cabezazo se fue increíblemente desviado. Y como suele ocurrir en esta clase de partidos, el rival no perdona, aunque esta vez con una complicidad terrible de Pedro Gallese.

    Dos minutos más tarde, el meta peruano puñeteó de manera muy displicente un centro de Yeremy Pino. Tanto que terminó introduciéndola dentro de su arco. Un error impropio para un arquero de su trayectoria.

    A los 66′, llegó el descuento peruano a través de Jairo Vélez, quien se le adelantó a Cucurella y definió con un puntazo alto. Un tanto de muy buena factura que hizo un poco menos indecorosa la derrota.

    De todos modos, España, a pesar de la andanada de cambios, mantuvo su filosofía de posesión y ataque, pero no consiguió estirar la diferencia. Un poco por el relajo; otro poco por la motivación.

    Con una mejor sensación que la dejada ante Irak, España ahora se concentra en su debut del próximo lunes frente a Cabo Verde, por el Grupo H, que también integran Arabia Saudita y Uruguay. Ahí espera contar con la recuperación de Nico Williams y Lamine Yamal.

    Más sobre:FútbolEspañaPerúFerrán TorresMikel OyarzabalPedro GalleseJairo Vélez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pulp lleva su ambición escénica al Movistar Arena en uno de los shows del año

    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    Diputados PDG acusan al gobierno de romper promesa de austeridad por asesores de La Moneda con “doble sueldo”

    Ministra Marín condena difusión de material privado de senadora Flores y advierte responsabilidad penal por violencia digital

    Trump asegura que EE.UU. declarará una “victoria total” sobre Irán “en las próximas dos semanas”

    Pese a IPC de solo 0,2% en mayo persiste cautela y economistas prevén que BC mantendrá la tasa en reunión de junio

    Lo más leído

    1.
    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

    2.
    Arturo Vidal ningunea a Nicolás Córdova en la Roja: “No voy a hablar de la Selección mientras no haya un entrenador”

    Arturo Vidal ningunea a Nicolás Córdova en la Roja: “No voy a hablar de la Selección mientras no haya un entrenador”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE
    Chile

    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    Diputados PDG acusan al gobierno de romper promesa de austeridad por asesores de La Moneda con “doble sueldo”

    Ministra Marín condena difusión de material privado de senadora Flores y advierte responsabilidad penal por violencia digital

    Pese a IPC de solo 0,2% en mayo persiste cautela y economistas prevén que BC mantendrá la tasa en reunión de junio
    Negocios

    Pese a IPC de solo 0,2% en mayo persiste cautela y economistas prevén que BC mantendrá la tasa en reunión de junio

    Megarreforma: CFA reitera alertas y Quiroz dice que esa opinión la miran “al igual que la de otros expertos”

    Ofertas de trabajo suman siete meses de caídas consecutivas y anticipan un baja creación de empleo en próximos meses

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Bielsa toma nota: España se impone a un discreto Perú en su última presentación antes del Mundial
    El Deportivo

    Bielsa toma nota: España se impone a un discreto Perú en su última presentación antes del Mundial

    Con Donald Trump en un palco: Spurs vence a Knicks y estrecha las finales de la NBA

    En vivo: España prepara su participación en el Mundial 2026 con un amistoso ante Perú

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI
    Tecnología

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Pulp lleva su ambición escénica al Movistar Arena en uno de los shows del año
    Cultura y entretención

    Pulp lleva su ambición escénica al Movistar Arena en uno de los shows del año

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

    Trump asegura que EE.UU. declarará una “victoria total” sobre Irán “en las próximas dos semanas”
    Mundo

    Trump asegura que EE.UU. declarará una “victoria total” sobre Irán “en las próximas dos semanas”

    1.500 actas decisivas y se repite el escenario de 2016 y 2021: la compleja definición presidencial entre Fujimori y Sánchez

    León XIV se reúne con víctimas de abusos en España y pide a los obispos “cambios reales de sanación”

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana