Inicia primera etapa de desalojo de más de 250 viviendas en Cerro Chuño de Arica

Alrededor de las 9:00 horas de este sábado, más de 100 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros iniciaron la primera etapa del desalojo y la demolición de estructuras en la toma de Cerro Chuño, en la Región de Arica y Parinacota.

El sector, conocido como un punto crítico de seguridad, era utilizado como centro de operaciones por “Los Gallegos”, una célula del Tren de Aragua que respondían a la organización establecida en Lima.

Según han informado las autoridades, el operativo, cuyo objetivo es desplazar a 700 personas y 250 viviendas, corresponde a la primera etapa de cuatro del desalojo que se extenderá por dos días.

El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, detalló que el operativo ha transcurrido con normalidad. “Hemos tenido una jornada sin violencia, muy expedita, y con una buena recepción o un entendimiento de las personas que esto lo vamos a recuperar” , indicó en el terreno.

“Hasta ahora el recuento es de 115 viviendas ya desocupadas de las 223, y actualmente, como vemos, hay más de 40 familias desalojando voluntariamente, así que no hemos tenido ninguna oposición”, agregó Sayes.

El plazo otorgado para que los ocupantes abandonaran voluntariamente los inmuebles pertenecientes al Serviu venció este viernes, por lo que durante esta jornada comenzó el operativo.

En ese sentido, la autoridad regional apuntó que hay maquinaria inhabilitando las viviendas. “Está sacando todo lo que es del piso hacia arriba, está sacando los baños, está sacando puertas, ventanas, y una vez que ya tengamos la casa inhabilitada, comenzamos con el cierre pirimetral”, detalló.

“El cierre pirimetral nos va a permitir, una vez que esté 100%, comenzar a sacar los techos de asbesto que tienen un sentido de contaminación y esos van a ir a un depósito en Antofagasta” , agregó.

Asimismo, el delegado presidencial señaló que, hasta el momento, no han llegado personas al sector de puntos seguros desplegados por el organismo para una orientación tras el desalojo.

En ese sentido, Sayes detalló que hay un albergue habilitado con una capacidad de 100 personas para quienes lo necesiten. “Tenemos una priorización ya definida, pero de esas personas priorizadas que creemos que pueden necesitar ese apoyo, no han llegado aún a solicitarlo”, sostuvo.

El inicio del procedimiento se concretó luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, participara en la reunión técnica de coordinación junto a las autoridades regionales.