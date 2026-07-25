SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Inicia primera etapa de desalojo de más de 250 viviendas en Cerro Chuño de Arica

    Según han informado las autoridades, el operativo, cuyo objetivo es desplazar a 700 personas y 250 viviendas, corresponde a la primera etapa de cuatro del desalojo que se extenderá por dos días.

    Por 
    Javiera Ortiz
    PDI en Cerro Chuño, Arica.

    Alrededor de las 9:00 horas de este sábado, más de 100 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros iniciaron la primera etapa del desalojo y la demolición de estructuras en la toma de Cerro Chuño, en la Región de Arica y Parinacota.

    El sector, conocido como un punto crítico de seguridad, era utilizado como centro de operaciones por “Los Gallegos”, una célula del Tren de Aragua que respondían a la organización establecida en Lima.

    Según han informado las autoridades, el operativo, cuyo objetivo es desplazar a 700 personas y 250 viviendas, corresponde a la primera etapa de cuatro del desalojo que se extenderá por dos días.

    El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, detalló que el operativo ha transcurrido con normalidad. “Hemos tenido una jornada sin violencia, muy expedita, y con una buena recepción o un entendimiento de las personas que esto lo vamos a recuperar”, indicó en el terreno.

    “Hasta ahora el recuento es de 115 viviendas ya desocupadas de las 223, y actualmente, como vemos, hay más de 40 familias desalojando voluntariamente, así que no hemos tenido ninguna oposición”, agregó Sayes.

    El plazo otorgado para que los ocupantes abandonaran voluntariamente los inmuebles pertenecientes al Serviu venció este viernes, por lo que durante esta jornada comenzó el operativo.

    En ese sentido, la autoridad regional apuntó que hay maquinaria inhabilitando las viviendas. “Está sacando todo lo que es del piso hacia arriba, está sacando los baños, está sacando puertas, ventanas, y una vez que ya tengamos la casa inhabilitada, comenzamos con el cierre pirimetral”, detalló.

    “El cierre pirimetral nos va a permitir, una vez que esté 100%, comenzar a sacar los techos de asbesto que tienen un sentido de contaminación y esos van a ir a un depósito en Antofagasta”, agregó.

    Asimismo, el delegado presidencial señaló que, hasta el momento, no han llegado personas al sector de puntos seguros desplegados por el organismo para una orientación tras el desalojo.

    En ese sentido, Sayes detalló que hay un albergue habilitado con una capacidad de 100 personas para quienes lo necesiten. “Tenemos una priorización ya definida, pero de esas personas priorizadas que creemos que pueden necesitar ese apoyo, no han llegado aún a solicitarlo”, sostuvo.

    El inicio del procedimiento se concretó luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, participara en la reunión técnica de coordinación junto a las autoridades regionales.

    Lee también:

    Más sobre:Cerro ChuñoArica y ParinacotaPDICarabinerosDelegado PresidencialCristián Sayes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comandante del ejército iraní anunció una nueva ecuación de represalias para Estados Unidos

    Ataque israelí con drones en Sheikh Radwan deja un muerto y varios heridos en Gaza

    MOP: 75% del agua potable ya fue restablecido en La Serena y Coquimbo y esperan recuperar el 100% este sábado

    Renuncia ministro de Educación de India tras masivas protestas estudiantiles por irregularidades

    El plan de Evópoli para su rearme

    Nueva escalada entre Rusia y Ucrania deja al menos 14 civiles fallecidos

    Lo más leído

    1.
    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    2.
    Policías infiltrados, 14 grupos encriptados y el celular de un preso: la caída de la megabanda que vendía armas 3D

    Policías infiltrados, 14 grupos encriptados y el celular de un preso: la caída de la megabanda que vendía armas 3D

    3.
    Carabineros encuentra en buen estado a familia que se mantenía incomunicada en sector cordillerano de Andacollo

    Carabineros encuentra en buen estado a familia que se mantenía incomunicada en sector cordillerano de Andacollo

    4.
    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    5.
    Carabinero muere en choque contra bus RED en Ñuñoa

    Carabinero muere en choque contra bus RED en Ñuñoa

    6.
    General director de Carabineros, Marcelo Araya: “He notado un apoyo sincero del gobierno”

    General director de Carabineros, Marcelo Araya: “He notado un apoyo sincero del gobierno”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    MOP: 75% del agua potable ya fue restablecido en La Serena y Coquimbo y esperan recuperar el 100% este sábado
    Chile

    MOP: 75% del agua potable ya fue restablecido en La Serena y Coquimbo y esperan recuperar el 100% este sábado

    El plan de Evópoli para su rearme

    Tras caso del Cajón del Maipo: RN impulsa sanciones con cárcel y multas para quienes incumplan evacuaciones

    La ingeniería de detalle para la implementación de la megarreforma
    Negocios

    La ingeniería de detalle para la implementación de la megarreforma

    Cámara de Comercio de Santiago lanza “Cotizapp”, una aplicación para trabajadores independientes

    Cinemark se acerca a cifras prepandemia y opina sobre el streaming: “Hay espacio para que ambos formatos convivan”

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    El precursor de Vozinha: Adriano Custodio Méndes, el primer futbolista de Cabo Verde en jugar en el fútbol chileno
    El Deportivo

    El precursor de Vozinha: Adriano Custodio Méndes, el primer futbolista de Cabo Verde en jugar en el fútbol chileno

    “Ficha por un gigante de Sudamérica”: medios del mundo destacan la llegada de Vozinha a Colo Colo

    Regates a Argentina y grandes tapadas: las mejores jugadas de Vozinha en el Mundial, el nuevo arquero de Colo Colo

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael

    Hesse Kassel da un paso adelante: “Este nuevo disco salió más fácil que el primero”

    El elogiado documental Az Zeeb: diario fílmico de un cineasta chileno descendiente de judíos y palestinos

    Comandante del ejército iraní anunció una nueva ecuación de represalias para Estados Unidos
    Mundo

    Comandante del ejército iraní anunció una nueva ecuación de represalias para Estados Unidos

    Ataque israelí con drones en Sheikh Radwan deja un muerto y varios heridos en Gaza

    Renuncia ministro de Educación de India tras masivas protestas estudiantiles por irregularidades

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños