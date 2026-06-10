Polémica por medida de congresista colombiana que podría suspender a Petro de la presidencia

En una decisión inédita en la política colombiana y que genera varias dudas jurídicas, según consignó el diario El Tiempo, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó una medida cautelar que suspendería del cargo al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial, como decisión extraordinaria para evitar su participación en política e injerencia en la campaña electoral.

La medida implica serias dudas jurídicas porque las decisiones de la Comisión de Acusación usualmente deben ser sometidas a la aprobación en pleno de la misma comisión y, eventualmente, en la plenaria de la Cámara de Representantes.

En específico, en el documento presentado por Arizabaleta -congresista de Pacto Histórico, el partido de gobierno-, se argumentó que la “suspensión provisional es una medida cautelar que el funcionario instructor puede adoptar durante la investigación por faltas graves o gravísimas”. En el texto se indica que la “conducta investigada” del presidente Petro se enmarca en “la prohibición de intervención en política del artículo 60, numerales 1 y 2, de la Ley 1952 de 2019, tipificada como falta gravísima”.

🔴 #ATENCIÓN | Gloria Arizabaleta, presidenta e investigadora de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ordenó de manera provisional una medida cautelar que suspende del cargo al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, fecha de la segunda… pic.twitter.com/sYWXqekfSO — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 10, 2026

La suspensión provisional produciría “la separación inmediata del cargo o función” y se precisa que la medida se extenderá en “el marco de la segunda vuelta de la contienda electoral en curso”, es decir, hasta el próximo 21 de junio.

Previo a la decisión tomada por la congresista, emitida este miércoles, la Comisión de Acusaciones de la Cámara había abierto oficialmente dos investigaciones disciplinarias contra el mandatario izquierdista por su participación en el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2026 a través de sus redes sociales.

Las indagaciones habían sido ordenadas por la misma representante Arizabaleta, quien además había pedido llamar a indagatoria al jefe de Estado por el caso de la posible superación de los topes de campaña. Una de las investigaciones se había iniciado tras recientes publicaciones del mandatario en su cuenta de X, específicamente del 6, 7 y 8 de junio.

La estrategia política

Sobre la decisión de la congresista, apuntó el diario El Colombiano, la pregunta de entrada es si puede hacerlo y qué efectos tendría. Según explicó la senadora colombiana Angélica Lozano -citada por periódico- solo el Senado puede suspender o destituir al primer mandatario. Luego, la medida tendría que ser votada por la Comisión de Acusación, pasar a plenaria de la Cámara de Representantes, luego a Comisión de instrucción de cinco senadores abogados y su proyecto de decisión se debería someter a votación de plenaria del Senado.

Además, la abogada experta en derecho administrativo y derecho electoral consultada por El Colombiano, Ximena Echavarría, explicó que la representante sí tiene la competencia para emitir la medida cautelar, dado que es la presidenta de la Comisión. Sin embargo, la decisión deberá ser ratificada por el pleno de la entidad fiscalizadora del legislativo. Es decir, todos los miembros de ésta se deben reunir para decidir si votan a favor o rechazan la medida.

Por ahora no tendría ningún efecto y el presidente Petro sigue en su cargo como jefe de Estado. Pero más allá del detalle jurídico, está puesto en duda qué intenciones hay detrás de la medida que intentó la presidenta de la Comisión de Acusación.

La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta ex esposa de Roy Barreras, del Pacto Histórico y aliada del gobierno nacional, suspende a Petro de la Presidencia aún cuando no tiene competencia para eso, para que Petro se victimice y salga a hacer política en la calle por Iván… pic.twitter.com/MJMp5JEXAi — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 10, 2026

Fuentes consultadas por el diario El Tiempo explicaron que la decisión podría abrirle la posibilidad al presidente Petro de participar abiertamente en la campaña a favor del candidato de su proyecto progresista, Iván Cepeda, ya que lo liberaría de las restricciones de su cargo.

También, la medida fue interpretada por el excandidato presidencial de centroizquierdista, Roy Barreras, como un oportunidad política para el abanderado de Petro, Cepeda, apuntó la revista Cambio.

“La supuesta decisión de la Comisión de Acusaciones contra el presidente Petro no tiene ninguna validez jurídica. No tiene esa competencia ni esa atribución y por supuesto no puede tener efecto alguno”, sostuvo Barreras.

Luego, el excandidato argumentó que la intentona de remoción será leída como un ataque político para Petro, lo que incentivaría al electorado a votar por la continuidad de su proyecto. “El único efecto que tendrá es político, porque en lugar de hacerle daño al presidente, la gente saldrá a votar masivamente por Iván Cepeda para defender a su presidente y el proyecto político progresista”, agregó al respecto el también exsenador colombiano.