Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

Este miércoles avanza la Premier League, que en su Fecha 34 cuenta con el partido de Burnley con Manchester City.

Los locales vienen de caer por 1-4 ante Nottingham Forest, mientras que los ciudadanos llegan tras una victoria por 2-1 ante Arsenal, pero se mantienen como escoltas de los Gunners en la tabla inglesa.

Cuándo juega Burnley vs. Manchester City

El partido de Burnley contra el Manchester City es este miércoles 22 de abril, a las 15:00 horas en Chile.

Los clubes se miden en el estadio Turf Moor de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Burnley vs. Manchester City

El partido de Burnley contra Manchester City se transmite en el canal ESPN2 .

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