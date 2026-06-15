Sebastián Beccacece arremete contra el árbitro tras la derrota de Ecuador: “Termina decidiendo un resultado injusto”

La derrota de Ecuador ante Costa de Marfil en su estreno en el Mundial dejó un sabor amargo en Sebastián Beccacece. El técnico de la Tri cuestionó el resultado y lamentó la falta de eficacia de su equipo. El combinado sudamericano cayó por 1-0 en Filadelfia con un gol de Amad Diallo en los descuentos.

“Lamenamos sobre todo la falta de puntería, fuimos muy superiores en el primer tiempo. Creo que en el segundo tiempo ajustamos muy bien lo que teníamos que ajustar, también volvimos a tener una situación muy clara”, señaló el entrenador. Ecuador generó varias ocasiones para abrir la cuenta durante la primera mitad. Enner Valencia desperdició una oportunidad dentro del área, mientras que John Yeboah y Alan Minda estrellaron remates en el travesaño.

Ecuador no pudo ante Costa de Marfil.

El extécnico de la U cuestionó una decisión del árbitro inglés Michael Oliver. Beccacece sostuvo que Guéla Doué debió haber recibido tarjeta roja. “Era claramente expulsión del lateral derecho. Hace que no lo expulsen, que lo cambien. El central pasa al lateral y es el que termina conduciendo en la jugada del gol. Son cosas que lamentablemente no podemos manejar pero que terminan decidiendo un resultado injusto”, afirmó.

La derrota puso fin a una racha de 19 partidos sin perder para Ecuador. El equipo no caía desde septiembre de 2024, cuando fue derrotado por Brasil en las Eliminatorias Pese al golpe sufrido, el entrenador argentino valoró el respaldo de los miles de aficionados ecuatorianos que acompañaron al equipo en Filadelfia. “Fue extraordinario, lamentablemente con el dolor de la derrota, pero esto es el comienzo y hay que seguir trabajando”, expresó sobre el apoyo recibido.

“Hicimos un gran desgaste ante un gran rival. El resultado final no era el que queríamos, pero es el comienzo y hay que seguir trabajando”, complementó.

Ecuador buscará recuperarse en la segunda fecha del Grupo E. En la próxima jornada enfrenta a Curazao y luego se mide ante Alemania.