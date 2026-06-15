Jorge Fossati: “Lo de Marcelo Bielsa en Uruguay es rarísimo, nunca escuché a un DT decir que era tóxico para el grupo”

Uruguay sale a la cancha. La Celeste debuta ante Arabia Saudita, en Miami, en un Grupo H que comparte con el favorito España y el debutante Cabo Verde. En la previa de ese estreno, el exentrenador del cuadro sudamericano Jorge Fossati analiza con El Deportivo a la escuadra que hoy dirige Marcelo Bielsa. “La tenencia de este Uruguay es poca, las jugadas muy elaboradas son mínimas”, advirtió el Flaco.

¿Cómo ve usted la selección uruguaya para este Mundial 2026?

A ver, no llega en el mejor momento, ha habido determinadas cosas que, bueno, no son buenas que te pasen en la previa. También depende, como todos los equipos, de no tener sorpresas desagradables, como que algunos jugadores que pueden ser vitales para el entrenador no puedan ir por lo que sea. Por otro lado, creo que en su grupo podríamos decir que es uno de los dos favoritos junto con España, una de las favoritas al título en el Mundial.

¿Qué le parece este nuevo formato de competición?

Lo digo con todo respeto, esta etapa grupal es como de preparación. El tema de que haya 48 selecciones, bueno, es muy lindo por otra serie de motivos, pero no en lo competitivo. Esta primera fase, en lugar de elevar la barra, la baja. Ojalá que yo esté equivocado y que desde el primer partido se vea un gran Mundial, ojalá.

¿Cómo ve los problemas de relacionamiento entre el DT Marcelo Bielsa y los jugadores?

Me animo a tocar el tema porque no es ningún secreto y porque, en definitiva, fue el mismo entrenador quien lo manifestó públicamente. Es una situación rarísima, yo nunca lo había experimentado eso en mi vida, yo nunca escuché que un entrenador dijera yo soy tóxico para el grupo. Yo eso no lo invento, me recontra sorprendió. Pero bueno, a veces las cosas pasan y hay que vivir momentos difíciles para salir adelante fortalecidos. Conociendo a los uruguayos, esto me parece que es más un tema sudamericano. Si no tenemos un grupo unido, si no estamos bien en las relaciones humanas, es difícil esperar que un grupo de futbolistas sudamericanos, ya sean clubes o selecciones, lleguen a cosas importantes.

¿Bielsa tiene que cambiar su estilo?

Yo no soy quién para decirle a Bielsa lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Es un hombre de una vastísima experiencia. Y bueno, hay veces que hay temas personales que pueden ir creciendo con el tiempo. Tal vez antes esto no le pasaba. No sé, yo no tengo idea de una convivencia con él. Le puedo asegurar que, si yo supiera cómo ayudarlo lo haría, porque es la selección de mi país. No dudaría en llamarlo, en buscar reunirme con él y decirle, no, mire, Marcelo, usted debería hacer esto y aquello. Pero no tengo idea de lo que pasa en el día a día cuando están los muchachos.

¿A Bielsa puede pasarle la cuenta el hecho de no llegar más allá de octavos en sus dos presencias en mundiales?

Yo no soy mucho de analizar desde el resultado. Siempre digo lo mismo, yo soy de analizar con el resultado, pero no desde el resultado. El resultado es un tema más. Le voy a poner el ejemplo con mucha claridad, me acuerdo perfectamente cuando él dirige a Argentina, hizo una gran eliminatoria y después hace, para mi gusto, un gran mundial. Al margen de la forma en que es eliminado en la primera fase, creo que se fue contra Suecia. Bueno, Suecia pateó una o dos veces al arco y Argentina llegó 200 veces, fue enormemente superior. Entonces, a veces el resultado no tiene nada que ver con el rendimiento del equipo. En Argentina lo mataban, lo mataban… y cuando a mí me preguntaban, tal vez era uno de los pocos que decía que me encantó la selección argentina en aquel momento. Y bueno, no se le dio el resultado, pero me parece que era una infamia el análisis que hacían de la participación de Bielsa. Lo denostaron como si fuera un principiante o un tipo que nunca había dirigido en ningún lado.

¿Cuál cree usted que son las fortalezas de este equipo de Bielsa en el Mundial 2026?

Es un equipo que es vertical. O sea, se sabe defender y en algunos momentos de las Eliminatorias encontró un nivel que no le veía a Uruguay hacía muchos años. El partido contra Argentina en cancha de Boca fue una actuación perfecta de Uruguay. Pero en términos generales, me parece que las fortalezas son esas, saberse defender y contraatacar. El estilo de Bielsa que yo le veo hoy es por ese lado.

¿Es una renuncia al estilo histórico de Bielsa?

Puede ser, porque hoy la tenencia de este Uruguay de Bielsa es poca, las jugadas muy elaboradas son mínimas, más que nada se va por el lado de la velocidad. Incluso, creo que Bielsa elige a los jugadores basado también en rendimientos físicos. Para algunos pueden ser fortalezas y para otros, debilidades. A mí me parece que lo que juega Uruguay es a eso, a defenderse, que de alguna manera no deja de ser el estilo uruguayo de hace muchos años atrás. No cambia mucho eso. Me parece que hoy lo hace Bielsa porque cree que es el mejor camino. Ya te digo, yo los buenos resultados que le vi sacar a Uruguay fue en esa dinámica, hay gente que compara ese partido contra Argentina como el que se le ganó a Brasil acá. Y yo digo que no, que ese partido contra Brasil acá salimos a presionar arriba y nos tiraban paredes en el área chica de ellos, no podíamos agarrar la pelota. Y se ve que en algún momento les dijo Bielsa de afuera o alguien dio la orden de que se pararan en mitad de cancha y esperaran. Entonces, bueno, de allí en más es que ganó Uruguay cuando se paró en mitad de cancha y contragolpeó. Nada que ver con aquel partido contra Argentina, repito.

¿Cuál cree usted que son las principales debilidades de este equipo de Uruguay?

Si el rival evita que corras, a este Uruguay de Bielsa le falta un Plan B. Pero bueno, no sé. En ese sentido, bueno, si hay debilidad, que la cuente otro, porque yo no voy a patear en contra de mi país.