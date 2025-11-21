BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay

    El rosarino confirmó su continuidad en la Celeste y lo hizo fiel a su estilo, desarrollando una idea en torno a su personalidad.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay. . Por @uruguay

    Marcelo Bielsa vive sus días más complicados en Uruguay. A los problemas extrafutbolísticos que ha tenido en años anteriores, el rosarino sumó el componente deportivo este mes, al caer por 5-1 ante Estados Unidos. En Montevideo se puso en duda su continuidad, pero fue el propio entrenador quien salió al paso y confirmó su continuidad en una extensa rueda de prensa.

    Fiel a su estilo, el Loco realizó varias reflexiones que escapan de la coyuntura. En un momento, de hecho, realizó un análisis sobre su personalidad. Ahí puso duras calificaciones sobre sí mismo. “Yo siempre digo una palabra, yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Tóxico, ¿me entiende? Hay tipos tóxicos, tipo que sólo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar sólo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto, para no tener que hablar de cosas que lo alejen", dijo.

    Bielsa en un partido de Uruguay. JAVIER VALDES/PHOTOSPORT

    Ahondando en su idea, Bielsa profundizó y explicó por qué tiene esa percepción. “Todo eso yo lo vivo como un karma. ¿Saben en qué está basada esa conducta? En el miedo. El miedo, porque uno no disfruta por ganar. Uno teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Pregúnteselo a cualquier entrenador. Esa obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y que te acerquen a la victoria", señaló.

    Según el argentino, muchos técnicos viven esa situación. Sin embargo, enumeró algunos ejemplos que escapan de la regla. “Hay grandes irresponsables que hay que aplaudirlos, celebrarlos. Si usted le decía esto a Cruyff o a Menotti, Menotti creía todo lo contrario, vivía todo lo contrario de lo que yo pienso. Y yo quisiera vivir todo lo contrario de lo que vivo”, sentenció.

    Al referirse a la crisis de la Celeste, Bielsa desarrolló una idea sobre la percepción de la prensa: “Los efectos de una derrota de este tipo generan preocupación y uno debe explicar. Nunca había escuchado frases tan agresivas para componer una pregunta. Tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota y someterme a las preguntas que el público se hace. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalUruguaySelección de UruguayMarcelo Bielsa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Kytzia Zamora: colegio organiza grupos de búsqueda de estudiante desaparecida el miércoles en Providencia

    Gobierno decide no perseverar en compra de inmuebles del expresidente Patricio Aylwin

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kytzia Zamora: colegio organiza grupos de búsqueda de estudiante desaparecida el miércoles en Providencia

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia
    Negocios

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Bancos de Estados Unidos dan pie atrás a plan original de ayuda a la Argentina de Javier Milei

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025
    Tendencias

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Así vivió la prensa uruguaya la conferencia en que Marcelo Bielsa reafirmó su continuidad al mando de la Celeste
    El Deportivo

    Así vivió la prensa uruguaya la conferencia en que Marcelo Bielsa reafirmó su continuidad al mando de la Celeste

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

    “Esperamos una batalla”: selección de rugby de Italia destaca el partido contra los Cóndores

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”
    Cultura y entretención

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales
    Mundo

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales

    Petro insiste en su idea de un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para salir de la crisis

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores