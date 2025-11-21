BLACK SALE $990
    El Deportivo

    El chileno mejor pagado del fútbol mundial: los detalles del nuevo contrato de Guillermo Maripán en el Torino

    El zaguero chileno termina contrato en junio con los granates. Y aunque el club italiano tiene opción unilateral para extenderlo por otra temporada, la intención de los piamonteses es prolongar incluso más ese vínculo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Guillermo Maripán está cerca de extender su contrato con Torino. FOTO: @TorinoFC_1906.

    La carrera de Guillermo Maripán ha ido en ascenso con la camiseta de Torino. El zaguero central arribó al fútbol italiano en agosto de 2024, tras un exitoso paso por el Monaco de Francia, equipo en el cual jugó cinco temporadas antes de ser vendido por Deportivo Alavés de España.

    Y aunque el santiaguino ya era un futbolista reconocido en la elite europea, su llegada al norte de la península itálica también era una apuesta para el club más popular de Turín, la capital de la región del Piamonte.

    En ese escenario, la decisión de la directiva que comanda el millonario Urbano Cairo fue pagar cerca de 5 millones de dólares por el pase del zaguero central, quien firmó un corto contrato por solo dos temporadas.

    Sin embargo, poco después de su estreno con los granates, el futbolista formado en Universidad Católica comenzó a despertar espontáneos elogios en el seno del equipo del Toro. Así ocurrió a finales de octubre del año pasado, cuando el entonces técnico del primer equipo, Paolo Vanoli, destacó el trabajo del chileno en la victoria 1-0 sobre Como.

    “Hemos tenido muchos altibajos en nuestro rendimiento, pero debemos encontrar continuidad. Hicimos un gran partido en defensa, sobre todo, Maripán quien tuvo una gran actuación. Aún queda mucho camino por recorrer, pero hay confianza”, dijo el técnico italiano.

    Tras su primera temporada con el equipo, el seleccionado nacional disputó 29 partidos con los piamonteses y, además, fue galardonado como el mejor atleta de la temporada en Torino.

    Éxitos que ha conseguido prolongar en el presente curso. El defensor disputó 10 de los 11 partidos de la escuadra en esta versión de la Serie A peninsular, ya marcó un gol y fue capitán en otro duelo.

    Plena confianza

    Números que encienden el interés de la dirección deportiva que lidera Davide Vagnati. De acuerdo con el diario Tuttosport, el chileno no solo es un pilar de la defensa granate, sino que también uno de los principales referentes en el vestuario del equipo. Circunstancia que lo pone en la pole position para ser el próximo renovado.

    La extensión del compromiso de Maripán por una temporada más es prácticamente un trámite, ya que Torino tiene una cláusula de renovación automática por doce meses más. Sin embargo, el presidente y el director pretenden llegar a un acuerdo para una renovación por al menos dos temporadas más, después de junio de 2026, con un importante aumento salarial.

    Actualmente, el defensor tiene un salario anual que se acerca a los 3,7 millones de dólares brutos. La nueva firma del Memo le permitiría llegar cerca de los 4,4 millones de la divisa norteamericana por temporada.

    Una cifra que lo confirma como el jugador chileno mejor remunerado en la actualidad, sobre Paulo Díaz quien gana alrededor de US$ 3 millones en River Plate de Argentina y el nuevo contrato de Erick Pulgar en Flamengo: 2,7 millones de dólares.

