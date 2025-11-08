Una de las figuras del Derbi de Turín: Guillermo Maripán vuelve a destacar con el Torino en el empate con la Juventus

Guillermo Maripán completó una nueva redonda actuación con el Torino. El defensor nacional volvió a ser una de las figura de su equipo, ahora en el empate sin goles en el derbi ante la Juventus. El chileno fue titular, jugó todo el encuentro y brilló en el Derbi de Turín.

La Vecchia Signora estaba necesitada de un triunfo, ya que cualquier otro resultado podía dejarla fuera de puestos de clasificación a Champions League.

Al frente tenía a su clásico rival, que no puede imponerse en un derbi desde 2015. Ya pasaron más de diez años desde el último triunfo del Torino sobre la Juventus. La escuadra del chileno compitió de igual a igual, pero no le alcanzó para romper su mala racha.

El Torino no tuvo problemas en entregarle la posesión a la Juventus, que dominó las acciones, pero que tampoco logró generar ocasiones claras. Ahí es donde brilló Maripán, que realizó una impecable actuación y se consolidó como una de las grandes figuras del partido.

Según el sitio especializado SofaScore, el defensor nacional realizó 12 despejes, bloqueó cuatro tiros y logró una intervención. Completó 12 de 27 pases (78%). También ganó dos duelos en el suelo (de cinco) y dos en el aire (de cuatro), recibiendo una puntuación de 8 sobre 10, siendo la segunda más alta de su escuadra, solo por debajo del portero Alberto Paleari (8,8). En tanto, FotMob lo evaluó con un 7,2.

Con este resultado, el Torino llegó a los 14 puntos y se instaló en la undécima posición. La Juventus, en tanto, perdió terreno con los líderes, que tienen un partido menos. La Vecchia Signora sumó 19 unidades y se estancó en el quinto lugar, fuera de clasificación a Champions League.