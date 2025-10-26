SUSCRÍBETE
El Deportivo

Capitán, figura y héroe: Guillermo Maripán sella la remontada del Torino con un golazo en el último minuto

El chileno, que culminó el encuentro portando la jineta, marcó un agónico tanto y le dio la victoria a su escuadra. Los de Turín vencieron 2-1 al Genoa.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Guillermo Maripán fue la figura en la remontada del Torino. Foto: @SerieA_ES (X).

Guillermo Maripán brilla en la Serie A. El defensor nacional se transformó en el héroe del Torino luego de anotar el gol de la remontada sobre el Genoa. El elenco granate se impuso por 2-1 gracias a la anotación del chileno en el 90′.

El Genoa necesitaba imperiosamente los tres puntos luego de un inicio de temporada para el olvido. Los rossoblù, uno de los equipos con más tradición en Italia y que cuenta con nueve títulos (último en 1924), marcha en la última posición.

Comenzaron ganando gracias al tanto del noruego Morten Thorsby (8′). No obstante, tras un primer tiempo casi perfecto, sufrirían complicaciones en el complemento. Stefano Sabelli (63′) se marcó un gol en propia puerta, complicando sus aspiraciones.

Para remate, Maripán terminó por sellar la remontada del Torino con un golazo en el minuto 90. El chileno se impuso en un tiro de esquina con una potente volea que se incrustó en el ángulo. Gran tanto del nacional, que desató la algarabía del Olímpico de Turín.

Más allá de su crucial anotación, el defensor nacional tuvo un gran rendimiento, siendo uno de los puntos más altos de su escuadra. El agónico tanto lo terminó por consolidar como la gran figura del partido. Así, abrochó la segunda victoria consecutiva de su equipo, algo que no conseguía de principios de marzo, en el certamen anterior.

Además, terminó portando la jineta, lo que refleja su estatus en el Toro. Tras la salida del capitán Nikola Vlasic, finalizó el encuentro con el distintivo.

Con este resultado, el Torino escala a la undécima ubicación de la Serie A, con 11 unidades. Por su parte, el Genoa sigue estancado en el fondo de la tabla de posiciones, con apenas tres puntos en ocho partidos.

