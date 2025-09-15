SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Aporta físico y habilidad”: Guillermo Maripán se llena de elogios en Italia tras el triunfo de Torino sobre la Roma

El defensor nacional fue uno de los puntos fuertes del equipo granate en la victoria por la cuenta mínima sobre el conjunto de la Loba.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: torinofc.it. Torino FC

Guillermo Maripán ha vuelto a destacar en Europa de la mano del Torino. El defensor nacional se transformó en una de las figuras indiscutibles del cuadro granate en la victoria por 1-0 de su equipo contra AS Roma en condición de visitante, por la tercera fecha de la Serie A.

Giovanni Simeone fue el encargado de anotar la única cifra del partido, pero no fue el único que se llevó elogios en el partido. El zaguero nacional fue destacado en especial por anular a Paulo Dybala, una de las principales figuras en el ataque del cuadro de la Loba.

De hecho, los principales medios deportivos italianos destacaron el accionar del ex Monaco como el mejor del encuentro en el primer triunfo de Il Toro en el campeonato.

Dybala nunca lo pudo superar: sabe medirlo rápidamente, lo que lo obliga a buscar fortuna por otro lado. Desempeña el mismo papel contra el mucho más corpulento Ferguson. A menudo, al límite en las entradas, aporta físico y habilidad”, opinó Eurosport sobre el chileno.

Por su parte, el sitio partidista Toro señaló que “en el centro de la defensa de tres hombres elegida por el entrenador hoy, el chileno promete como siempre. Estuvo a punto de marcar en la primera parte, pero un magnífico Svilar lo detuvo. Luego, realizó una barrida providencial sobre Dybala, con el marcador aun 0-0”.

Calciomercato, a su vez, resaltó la solidez de Maripán: “En el primer tiempo fue de los mejores sobre el campo y fue providencial con su cierre a Dybala que se lanzó al área”, indicaron.

El balance de Marco Baroni

Una vez finalizado el encuentro, el técnico Marco Baroni, destacó el trabajo colectivo por el triunfo. “Hay mucho trabajo detrás de esta victoria. Somos un equipo que ha hecho muchos cambios y cerró el mercado de fichajes en el último minuto. Es una progresión natural que debemos seguir juntos. Me gustó el equipo hoy”, señaló en diálogo con DAZN.

Si tuviera que ser quisquilloso, después del gol tuvimos más margen para avanzar, pero hoy solo puedo felicitar al equipo. Este es el camino correcto”, continuó.

“Ahora el equipo necesita encontrar aún más convicción y coraje. Con la incorporación de nuevos jugadores, podemos mejorar nuestro control del balón. Nuestro inicio de temporada fue difícil con tantos grandes equipos a los que enfrentarnos de inmediato, así que necesitábamos una victoria como esta”, cerró Baroni.

