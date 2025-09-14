El enfado de Carlos Palacios tras ser reemplazado en el empate de Boca Juniors y Rosario Central

Carlos Palacios mostró una evidente molestia tras ser reemplazado en el empate de Boca Juniors y Rosario Central. Foto: captura de pantalla.

Boca Juniors continúa sin encontrar el rumbo. El elenco xeneize igualó 1-1 con Rosario Central, en un partido marcado por un golazo olímpico de Ángel Di María. Carlos Palacios, en tanto, fue titular y protagonizó un polémico momento al ser reemplazado.

En el 72′, Williams Alarcón ingresó por Brian Aguirre. En ese mismo momento, el formado en Unión Español vivió lo opuesto y fue reemplazado por Alan Velasco. Su fastidio fue notorio.

El chileno fue sustituido por Claudio Úbeda, ayudante técnico de Miguel Ángel Russo, quien hace unos días estuvo internado en el hospital por una infección urinaria.

Si bien no estuvo en el banquillo, el estratega llegó al Gigante de Arroyito para presenciar el duelo ante uno de sus exequipos, donde generó un lazo especial. El público ovacionó al estratega. 40 mil personas cantaron: “Russo, Russo”. El técnico tuvo cinco ciclos con el Canalla y es el segundo DT con más partidos en su historia, además de ser campeón en 2023.

El fastidio de Palacios

En reemplazo de Russo estuvo uno de sus fieles escuderos. Úbeda ha sido el que ha tomado las riendas del equipo en los últimos días. En ese sentido, el ayudante técnico se enfrascó en una polémica situación con Palacios.

El chileno abandonó el campo con un fastidio evidente en su rostro. Salió y miró fijamente a Úbeda, sin aceptarle el saludo.

“¿Salgo yo?, ¿salgo yo?, ¿en serio?”, le dijo Palacios al ayudante técnico, en un registro que fue captado por la transmisión oficial.