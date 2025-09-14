Igualdad en Rosario: un gol olímpico de Ángel Di María corta la racha de victorias del Boca Juniors de Carlos Palacios

El fútbol argentino vivió un partido que enfrentaba a dos equipos que pretenden ir por el título. De un lado, estaba un Rosario Central que quiere seguir a la caza de River Plate, el líder del Grupo B del Clausura. Del otro, aparecía el Boca Juniors de Carlos Palacios y Williams Alarcón, que está por detrás de Unión de Santa Fe y Barracas Central en el Grupo A.

El resultado fue un encendido empate 1-1 en el estadio Gigante de Arroyito, que frenó la racha de tres victorias consecutivas que ostentaba el cuadro xeneize. La Joya, que aparecía como titular en el esquema de Miguel Ángel Russo, fue testigo de cómo los bonaerenses se pusieron en ventaja a los 20′ con un tanto de Rodrigo Battaglia. El defensor marcó de cabeza y silenció al público canalla.

Sin embargo, la alegría del exjugador de Colo Colo duró poco. Tan solo cuatro minutos después de la primera conquista, la leyenda del balompié transandino inscribió su nombre. Ángel Di María, con un impresionante gol olímpico, empató el trámite al 24′. Esta notable cifra del Fideo se da a pocas semanas del otro golazo que había marcado, de tiro libre, en el clásico de la ciudad frente a Newell’s Old Boys.

COSA SEI ÁNGEL DI MARÍA

GOL OLÍMPICO DEL FIDEOpic.twitter.com/F4fUd8AwfU — Giacomo Cobianchi (@G_Cobianchi) September 14, 2025

El enfado de Palacios

Al cabo del minuto 72 fue el turno de Carlos Palacios para abandonar la cancha. El futbolista nacional fue sustituido por Alan Velasco (en la misma ventana de cambios entró Williams Alarcón), con un claro gesto de fastidio en su rostro.

El malestar del formado en Unión Española no pasó desapercibido. En redes sociales, su reacción rápidamente fue cuestionada por los medios transandinos. "A Palacios no le gustó el cambio. El chileno fue reemplazado por Alan Velasco y dejó la cancha entre reproches“, publicó el sitio TyC Sports en su cuenta oficial de X.

A PALACIOS NO LE GUSTÓ EL CAMBIO



El chileno fue reemplazado por Alan Velasco y dejó la cancha entre reproches. #TorneoClausura. pic.twitter.com/0F753k2Beb — TyC Sports (@TyCSports) September 14, 2025

Más allá de la molestia, la salida del oriundo de Renca no alteró el resultado. La igualdad entre el xeneize y el canalla los deja ubicados en sus grupos con 13 y 11 puntos, de forma respectiva. En la próxima jornada, Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Central Córdoba, mientras que Rosario Central será el anfitrión de Talleres.