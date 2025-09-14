SUSCRÍBETE
El Deportivo

El alivio de Marcelo Díaz tras imponerse a Colo Colo en la Supercopa: “Me saqué la espina de la final que perdimos el 2006″

El volante ganó el segundo título con la camiseta azul tras su retorno, y lo festejó de manera especial al ser frente al archirrival. Este martes, viajan a Perú para enfrentar a Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Vicente González 
Vicente González
Marcelo Díaz festejó con la U la final ganada a Colo Colo, en la definición de la Supercopa JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Universidad de Chile se consagró como el supercampeón del fútbol chileno. Tras varios meses de postergación, y pese a la negativa inicial de los azules por jugar este compromiso, los universitarios golearon de forma contundente a Colo Colo por 3-0, en el estadio Santa Laura, y ganaron su segundo Superclásico del año.

En las voces de los protagonistas, el que encarnó el sentimiento de desahogo fue Marcelo Díaz. El volante levantó un nuevo título con el club de sus amores, y nada mejor que frente al archirrival. “Antes del partido lo dije: solo teníamos que preocuparnos de la U. A veces quieren malinterpretar o tergiversar mis palabras pero, desde que llegué, siempre dije que nos tenía que importar la U. Hoy día, consolidándonos con la Supercopa, me quedo muy tranquilo. Primera vez que la juego y la gano. Me saqué la espina de la final que perdimos el 2006. La tenía guardada y hoy pudimos levantar esta copa”, dijo el capitán laico.

Carepato había estado largo tiempo fuera de la consideración de Gustavo Álvarez, sin embargo, en este compromiso reapareció en la titularidad y cumplió a cabalidad. “Él es el entrenador, nuestro jefe. Hay que respetar las decisiones. Yo como capitán del club no solo represento a los jugadores, sino que a millones de hinchas. Tengo que sobreponerme si estoy en la banca o jugando, asumir ese rol. Hace un mes que no jugaba y hoy me tocó, y que mejor que levantando la copa”, aseguró.

Seguido de lo anterior, el referente del plantel azul valoró la obtención de este nuevo trofeo, pero también apunta a los desafíos venideros, donde se enfrentarán a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. “Es el partido que sigue, estamos defendiendo a la U y representando al país, cosa que no es menor. Vamos a ir a Perú a jugar con la convicción y autoridad que hemos mostrado en todas las canchas. Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival y desde mañana lo vamos a preparar. Vamos con una ilusión grande”, sentenció.

El análisis de Gustavo Álvarez

En la misma sintonía de la alegría que exhibió Marcelo Díaz, Gustavo Álvarez también salió al paso de los micrófonos de TNT Sports y realizó su balance del encuentro ante los albos. “Me parece que hubo una superioridad permanente. No observé un antes y un después tras la expulsión. El equipo tuvo una muy buena respuesta desde el funcionamiento y generamos situaciones de gol durante todo el partido. Fue un resultado justo”, comentó el DT.

Gustavo Álvarez junto al plantel de la U, en la celebración de la Supercopa ante Colo Colo ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Más allá de la reciente derrota en el estadio Monumental, el estratega se ha consolidado con un fuerte dominio en este tipo de duelos frente al Cacique: en cinco partidos dirigidos, Álvarez registra tres victorias, un empate y una sola caída. “Hay que ganar como sea, aunque jugando bien siempre hay más posibilidades. Eso fue lo que se hizo hoy. No hay que traicionar la idea por un partido determinante. Han pasado ocho o nueve meses de que se debería haber jugado esta final, y esto era un desempate del año pasado. Lo teníamos que contextualizar con los dos campeones de 2024, para ver quién era el mejor. Y hoy lo fuimos. Tocó jugarlo hoy y se disfruta de la misma manera, pero también de forma muy medida, porque en 72 tenemos que volver a jugar”, lanzó.

Por último, el estratega no descuida lo que viene en el plano internacional y en la Liga de Primera. “Estamos muy enfocados en Alianza Lima, tenemos que superar esa llave. En el Torneo siempre dije que si tenemos posibilidades vamos a pelear para representar al club y dejarlo en lo más alto posible”, cerró.

Tras los festejos, Universidad de Chile dejará atrás el triunfo ante Colo Colo y pensará en el partido que tendrán en Matute. La delegación laica viaja este martes a la capital peruana, para prepararse de cara al cotejo de este jueves, a las 21.30 horas de Chile.

