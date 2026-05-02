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    Cerca de seis sujetos protagonizan un robo frustrado a ServiEstado en Conchalí

    Los delincuentes no lograron la sustracción de especies ni de dinero y abandonaron dos vehículos en su escapatoria.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial

    Aproximadamente seis sujetos intentaron robar una sucursal de Banco Estado en la comuna de Conchalí, en un amague que se vio frustrado por las inminentes alarmas de los vehículos policiales.

    Cerca de las 8:20 horas de este sábado, trabajadores del ServiEstado, que se aprestaban para su ingreso, fueron abordados y amenazados con armas de fuego por cerca de seis individuos. La cantidad exacta de asaltantes se desconoce hasta el momento.

    “Hacen ingresar al jefe de la sucursal hasta las bóvedas de esta misma. Paralelamente, se dan los avisos de comunicación de alarmas y emergencias de la entidad bancaria, como de personal municipal también que se encontraba en las inmediaciones, alertando a Carabineros, quienes rápidamente se aproximan al lugar”, explicó el teniente coronel Rodrigo Insunza, prefecto de servicio de la prefectura Norte.

    Las alarmas y los dispositivos de emergencias de Carabineros activaron incluso la prefectura aérea de la institución, que patrulló la zona desde el aire.

    Tras escuchar las sirenas de los autos policiales que se aproximaban, los sujetos huyeron del lugar sin alcanzar a sustraer especies ni dinero. Nadie resultó lesionado en el intento de robo.

    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Los delincuentes se transportaban en dos vehículos: uno de ellos fue abandonado en las cercanías de la comuna de Conchalí. “Encontramos al interior algunos elementos que podrían haber sido utilizados para la comisión del mismo delito”, señaló el teniente coronel. Una de las cosas que hallaron fueron miguelitos que, según la autoridad policial, no fueron utilizados.

    El segundo auto, en el cual huyeron, fue localizado en la comuna de Lo Espejo. “Los individuos habrían dejado el vehículo abandonado y posteriormente lo habrían incinerado”, detalló Insunza.

    El uniformado indicó que, a raíz de esta situación, no hay vehículos ni carabineros involucrados en algún procedimiento policial relacionado con disparos o accidentes de tránsito.

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    Más sobre:PolicialRoboBanco EstadoCarabinerosConchalí

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