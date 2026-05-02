Expiloto de Fórmula 1 y multicampeón paralímpico: fallece el legendario Alex Zanardi

El deporte está de luto. Alex Zanardi falleció a los 59 años. El expiloto de Fórmula 1 y multicampeón paralímpico dejó un legado de superación tras una vida dedicada al deporte. Su carrera estuvo marcada por los accidentes y su capacidad de sobreponerse luego de sufrir la amputación de sus piernas.

“Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi ayer por la noche”, comunicó su familia para informar sobre su deceso.

“Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. La familia agradece sinceramente a todos aquellos que han expresado sus condolencias en estos momentos y solicita respeto a su dolor y privacidad durante este período de duelo”, agregaron en el comunicado oficial.

Una vida marcada por los accidentes

Zanardi nació en 1966, en Bologna. Se apasionó tempranamente por el deporte motor. No obstante, el fallecimiento de Cristina, su hermana mayor, en un accidente automovilístico en 1979 significó el rechazo de sus padres para que se dedicara a la disciplina.

Sus padres le terminaron comprando un kart a los 14 años, algo que cambiaría su vida. Fue campeón italiano y europeo de la categoría. Pasó por la Fórmula 3 y la Fórmula 3000 antes de llegar a la Fórmula 1.

En la competencia reina del automovilismo disputó 44 carreras, entre 1991 y 1994, y en 1999. Vistió las camisetas de los equipos de Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

En medio de su etapa en la Fórmula 1, en 1993 (con Lotus), protagonizó un grave accidente en el circuito de Spa. “Mi corazón se detuvo siete veces, un sacerdote me dio la última extrema unción. Si tuviera que encontrar una palabra, la más cercana sería milagro. En cuanto desperté del coma ya estaba mirando hacia adelante”, confesó poco después. Estuvo un año fuera de las pistas.

En la temporada de 1996 de la CART Indicar World Series, compitió contra Eliseo Salazar. El italiano cerró el podio al ser tercero en la clasificación final, mientras que el chileno terminó 30°, habiendo corrido cuatro carreras.

Tras su paso por la Fórmula 1, regresó a la CART y en 2001 sufrió un nuevo trágico accidente en el circuito de Lausitzring, en Alemania, en la carrera American Memorial 500. Este cambiaría su vida por completo. Lideraba a falta de 13 vueltas cuando perdió el control de su Reynard-Honda. El vehículo hizo un trompo en medio de la pista justo cuando llegaba su compatriota Alex Tagliani, a 320 km/h.

El violento impacto partió el monoplaza de Zanardi a la mitad, en un impactante suceso. El piloto permaneció varios días en coma inducido en un hospital de Berlín. Finalmente, los médicos tuvieron que amputarle las piernas para salvar su vida.

En 2003 retornó al circuito alemán para terminar simbólicamente las 13 vueltas restantes de la carrera a bordo de un vehículo especialmente adaptado. El accidente no lo alejó de las pistas, ya que reapareció como piloto en el Mundial de Turismo (WTCC). No obstante, su idea de seguir con el deporte continuaría con el ciclismo paralímpico.

Tetracampeón paralímpico

Zanardi comenzó su carrera en el ciclismo de mano. En 2011, ganó el Maratón de Nueva York en la modalidad de handbike, estableciendo un nuevo récord en la prueba. Sería parte de su preparación para los Juegos Paralímpicos.

En Londres 2012 conquistó dos medallas de oro y en Río 2016 logró otro oro y una plata. Esta última ocurrió un 15 de septiembre, exactamente 15 años después del trágico choque en Lausitzring.

Zanardi no solo fue un referente de la superación, sino que también un ícono del deporte paralímpico, ayudando a contribuir a la percepción de la discapacidad en todo el mundo.

El italiano continuó su carrera con diferentes logros internacionales y títulos mundiales. Sin embargo, volvería a sufrir un grave accidente el 19 de junio de 2020, en una etapa de la Obiettivo Tricolor, una carrera benéfica en Italia.

Perdió el control de su handbike y chocó con un camión. Como consecuencia, sufrió un grave traumatismo craneal y lesiones neurológicas que le obligaron a pasar numerosas veces por el quirófano.

“Alex fue un pionero, un icono y una leyenda del Movimiento Paralímpico. Sus actuaciones fueron verdaderamente extraordinarias, atrajeron a nuevos aficionados a los Juegos y demostraron al mundo que todo es posible. Fue un hombre que superaba constantemente los límites de lo posible. La icónica imagen de él levantando su handbike pasará a la historia como una de las grandes imágenes del deporte. Será recordado para siempre. Nuestros pensamientos están con sus amigos y familiares en estos momentos difíciles”, escribió el Comité Paralímpico Internacional.