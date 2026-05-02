Prisión preventiva para acusado de secuestrar y violar a tres menores en el Maule

La Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este sábado en la Región del Biobío a un sujeto acusado de secuestrar y violar a tres menores de edad en la comuna de Romeral, Región del Maule.

El jefe de la Brisex de Curicó, Carlos Mira, precisó que luego del levantamiento de evidencia y trabajo en el sitio del suceso, establecieron la identidad del imputado, quien se dio a la fuga hace unos días.

El uniformado detalló que, a raíz de una orden de detención gestionada por la Fiscalía de Curicó, se realizaron diversas diligencias -análisis de información y trabajo de cámaras de seguridad- para determinar el paradero del sujeto, quien se encontraba trabajando en una faena del rubro de la construcción, en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío.

El hombre, de nacionalidad chilena, registraba otras dos órdenes de detención vigente por los delitos de lesiones menos graves y otros antecedentes policiales de detención.

La fiscal de Curicó, Maite Mendiburu, señaló que se detuvo al imputado por los delitos de sustracción de persona menor de 14 años con violación y el delito de violación a persona mayor de 14 años, entre otros.

En ese sentido, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva conforme a los antecedentes, la que fue posteriormente decretada por el Juzgado de Garantía de Curicó.

El Juzgado, de igual forma, estableció in plazo de investigación de seis meses.