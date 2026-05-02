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    Fiscal nacional asegura que “es real y es viable” interrogar a Nicolás Maduro por caso de Ronald Ojeda

    Valencia señaló que el exlíder venezolano será interrogado en calidad de testigo, mientras que el ministro Diosdado Cabello, quien, según la investigación de Fiscalía, es la persona que habría ordenado el crimen del exteniente Ojeda, está como imputado en la causa.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que actualmente es “viable” interrogar al exlíder de Venezuela, Nicolás Maduro, para obtener información en el caso del exteniente Ronald Ojeda.

    En entrevista con T13 Finde, Valencia aseveró que “es real y es viable, porque tenemos convenios de cooperación con Estados Unidos que permitirían aquello. El fiscal Héctor Barros, que es el fiscal a cargo de la causa, formalizó la petición tanto de interrogar a Nicolás Maduro, como de poder tener acceso a la evidencia que fue levantada durante su detención”.

    Cabe recordar que el exlíder venezolano está detenido en una cárcel de Nueva York, luego de ser capturado en un operativo en su propio país, el pasado 3 de enero.

    “La petición está transmitida al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que respondió que no por ahora porque ellos entienden que ahora afectaría la investigación que ellos están llevando, pero ya estamos en un momento en que empieza a intervenir la política, o sea, son dos estados que se relacionan y un Estado que le solicita cooperación a otro. Entonces la intervención de la fiscalía está cumplida, nuestro trabajo está hecho”, explicó el fiscal nacional.

    Añadiendo que Maduro será interrogado en calidad de testigo, a diferencia del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, quien, según la investigación de Fiscalía, es la persona que habría ordenado el crimen del exteniente Ojeda.

    Hay una imputación directa en contra del señor Diosdado Cabello en la señal de que habría sido la persona que lo habría urdido (el secuestro y homicidio), pero me parece que la calificación de la calidad de Cabello es preferible que la plantee el fiscal Barros, que es el que está a cargo de la causa”, planteó Valencia.

    El caso ocurrido en Chile en febrero de 2024, marcó un hito en el país, cuando Ronald Ojeda, exteniente del Ejército de Venezuela y opositor al régimen de Maduro que estaba como refugiado político chileno, fue secuestrado desde su domicilio en Santiago y asesinado, siendo hallados sus restos enterrados bajo cemento en la comuna de Maipú.

    Más sobre:Ángel ValenciaFiscalíaRonald OjedaNicolás MaduroDiosdado Cabello

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