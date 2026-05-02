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    EN VIVO

    En vivo: Universidad de Chile enfrenta a La Serena en duelo clave por la Copa de la Liga

    Los azules deben ganar para pelear la clasificación a semifinales, mientras que los papayeros buscan seguir con vida. Sigue aquí los detalles del partido.

    La U visita a La Serena por la Copa de la Liga. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Actualizar el relato

    La Serena 0-3 Universidad de Chile

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    Termina la primera parte

    La U aprovechó todos los errores de la zaga serenense y lo gana con comodidad.

    Descuentos

    45′. Se agregaron 3 minutos más.

    Gol de la U

    43′. Vásquez recibe un pase entre líneas y define con un cañonazo ante la salida del portero serenense.

    Otra de La Serena

    39′. Henríquez llega por la derecha y le pega. Castellón alcanza a manotear el balón.

    Era el descuento

    35′. Rubio aparece en el segundo palo, pero su cabezazo dio en la parte externa de la red.

    Cambio en la U

    Gol de la U

    30′. Lucero marca su segundo gol consecutivo para los azules y desde gran distancia le pega y sorprende a un adelantado -sin explicación- de Sanhueza.

    Rebotes van y vienen

    26′. Tres tiros al arco de la U y todos dieron en un defensa serenense.

    Llegada de la U

    18′. Otra vez los azules se acercan al arco de La Serena, pero Barrera nunca quedó cómodo para disparar.

    Se ratifica el gol

    13′. Arce marca su segundo tanto en la Copa de la Liga.

    VAR

    Se está revisando la posición de Arce tras el pase de Zaldvia.

    Gol de la U

    11′. Arce aprovecha una mala salida de Sanhueza y convierte con el arco descubierto.

    Tarjeta Amarilla

    5′. Hormazábal es amonestado en la U por falta.

    Comienza el partido

    La Serena enfrenta a Universidad de Chile en La Portada.

    El 11 de La Serena

    Formación de la U

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileLa SerenaDeportes La SerenaLa serena vs Universidad de ChileCopa de la LigaCampeonato ChilenoFútbolFútbol en vivoMinuto a minuto

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