En vivo: Universidad de Chile enfrenta a La Serena en duelo clave por la Copa de la Liga
Los azules deben ganar para pelear la clasificación a semifinales, mientras que los papayeros buscan seguir con vida. Sigue aquí los detalles del partido.
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La Serena 0-3 Universidad de Chile
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Termina la primera parte
La U aprovechó todos los errores de la zaga serenense y lo gana con comodidad.
Descuentos
45′. Se agregaron 3 minutos más.
Gol de la U
43′. Vásquez recibe un pase entre líneas y define con un cañonazo ante la salida del portero serenense.
Otra de La Serena
39′. Henríquez llega por la derecha y le pega. Castellón alcanza a manotear el balón.
Era el descuento
35′. Rubio aparece en el segundo palo, pero su cabezazo dio en la parte externa de la red.
Cambio en la U
Gol de la U
30′. Lucero marca su segundo gol consecutivo para los azules y desde gran distancia le pega y sorprende a un adelantado -sin explicación- de Sanhueza.
Rebotes van y vienen
26′. Tres tiros al arco de la U y todos dieron en un defensa serenense.
Llegada de la U
18′. Otra vez los azules se acercan al arco de La Serena, pero Barrera nunca quedó cómodo para disparar.
Se ratifica el gol
13′. Arce marca su segundo tanto en la Copa de la Liga.
VAR
Se está revisando la posición de Arce tras el pase de Zaldvia.
Gol de la U
11′. Arce aprovecha una mala salida de Sanhueza y convierte con el arco descubierto.
Tarjeta Amarilla
5′. Hormazábal es amonestado en la U por falta.
Comienza el partido
La Serena enfrenta a Universidad de Chile en La Portada.
El 11 de La Serena
Formación de la U
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