La Policía de Investigaciones (PDI) informó la detención de un ciudadano colombiano con alerta roja de Interpol, quien se encontraba prófugo en Canadá y era investigado en Chile por lavado de activos y asociación ilícita.

La captura se concretó el viernes 1 de mayo en la frontera entre Ecuador y Colombia, luego de un seguimiento internacional que permitió detectar sus movimientos tras salir desde Edmonton, Canadá, con destino a Quito.

De acuerdo con la información policial, el imputado —identificado como Willian R. M.— fue monitoreado por unidades de inteligencia, lo que permitió activar una coordinación entre la PDI, la DEA de Estados Unidos y policías de Panamá, Ecuador y Colombia.

Según los antecedentes, el sujeto era investigado como líder de una organización criminal transnacional que operaba en Chile, compuesta principalmente por ciudadanos colombianos, vinculada a delitos como tráfico de drogas, trata de personas y estafas.

PDI detiene a prófugo internacional en Colombia tras coordinación con la DEA

La estructura fue desarticulada parcialmente en marzo pasado en el marco de la operación “Monarcas de Calí”, donde la PDI logró la detención de 15 integrantes del grupo, quienes operaban mediante diversas fachadas comerciales, como botillerías, oficinas de envío de dinero y otros negocios.

Además, la organización utilizaba una casa de cambio para convertir fondos a dólares y realizar transferencias internacionales o inversiones en criptomonedas, con el objetivo de blanquear ganancias ilícitas.

La investigación estableció que entre 2019 y 2025 la red logró recaudar más de $84 mil millones, operando tanto desde Chile como desde el extranjero.

Tras el operativo en Chile, las diligencias continuaron para dar con el paradero del líder, quien finalmente fue ubicado gracias al seguimiento de sus movimientos migratorios.

Actualmente, el imputado permanece detenido en Colombia, a la espera de iniciar su proceso de extradición a Chile, donde deberá enfrentar a la justicia por los delitos que se le imputan.