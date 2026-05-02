La U de Gago empieza a carburar: aprovecha los regalos de La Serena, golea y arremete en la Copa de la Liga

La U de Gago goleó a Deportes La Serena, por la Copa de la Liga.

Universidad de Chile estira su alegría. Luego de quedarse con el Clásico Universitario, este sábado derrotó con comodidad y contundencia a Deportes La Serena, en el marco de la Copa de la Liga. El triunfo de 5-0 le permite a los azules meterse de lleno en la pelea por la clasificación en el grupo D de la competición.

Por la misma zona, Audax Italiano y Unión La Calera empataron 1-1, en el primer turno del sábado. Con ello, la U podía igualar a sus adversarios en la tabla y quedar mejor aspectada. Por contraparte, era la última oportunidad para los serenenses de seguir en la pelea (cabe recordar que solo clasifica el primero). Luego de los 45′ iniciales, el panorama quedó casi sentenciado.

Fernando Gago repitió la oncena titular que salió ante la UC. Entonces, reiteró la confianza en los jóvenes. Lucas Barrera y Agustín Arce compartieron el triángulo del medio con Israel Poblete, mientras que Ignacio Vásquez se sostiene como el puntero izquierdo.

Durante el primer periodo, donde dejaron encarrilada la victoria, los azules fueron un cuadro compacto, moviéndose en bloque. Esperando en tres cuartos, era Lucero el primero en salir a presionar, toda vez que La Serena nunca renunció a salir jugando por abajo. La propuesta de Felipe Gutiérrez era de pelearle el control a la U, asumiendo riesgos. El punto es que ese atrevimiento no estuvo acompañado de precisión.

Los tres goles de la U. de Chile en el primer tiempo se generaron a raíz de fallas papayeras en su propio campo. Claro, la virtud de los pupilos de Gago fue aprovechar esas circunstancias. Cuando el partido estaba relativamente parejo, llegó el desnivel. En los 12′, Agustín Arce puso el 1-0. Rompió la línea del offside que tiró la zaga de La Serena y aprovechó la mala salida del meta Eryin Sanhueza, quien erra en el rechazo de manera clamorosa.

La U fluía mejor en la cancha de La Portada. Deportes La Serena lo intentaba, pero le costó progresar en el campo. A la larga, estaba más cerca el segundo de los laicos que el empate granate. El 2-0 llegó gracias a otra falla del local. En los 31′, Juan Martín Lucero marcó de larga distancia. Aprovechó una mala entrega y saca un remate de zurda colocado, pillando adelantado a Sanhueza. Mala tarde del arquero.

La eficacia del elenco del chuncho se acrecentó con el 3-0 de Ignacio Vásquez, en los 44′, quien definió solo de cara al marco, finalizando una acción que se generó tras una pérdida de La Serena en su terreno.

Para la segunda mitad, Gago hizo cambios, como las inclusiones de Fernández y Aránguiz, por Hormazábal y Poblete. Más adelante, entró Lucas Assadi, en lugar de Lucero. El 10 se instaló como “falso 9″, flotando por el centro del ataque. Las modificaciones no bajaron la voracidad del equipo, que amplió el marcador.

En los 62′, Maxi Guerrero hizo el cuarto, finalizando una jugada colectiva. Y apenas dos minutos después, el puntero derecho convirtió el 5-0, conectando un centro bajo en posición de 9. A esas alturas, el partido ya estaba sentenciado. El resto pareció sobrar.

Segunda victoria consecutiva para Gago y compañía. En la Copa de la Liga, llega a los siete puntos, igualando a Audax y La Calera. Eso sí, se instala en el primer lugar al tener mejor diferencia de gol que itálicos y cementeros (+6). Mientras que Deportes La Serena, con una unidad, quedó eliminada.