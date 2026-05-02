Roberto Sánchez toma distancia de Antauro Humala y descarta cualquier ofensiva territorial contra Chile

El candidato presidencial peruano, Roberto Sánchez, se desmarcó de las declaraciones hechas por el político peruano y aliado de su campaña política, Antauro Humala, quien declaró que, si ganaba Sánchez las elecciones en aquel país, es partidario de una ofensiva para recuperar Tarapacá y Arica en el norte de Chile.

En concreto, Humala, exmilitar que ha asumido un rol estratégico en la campaña de Sánchez junto a su organización nacionalista, sostuvo para Perú 21 que “en algún momento, como etnocacerista y fundamentalista del patriotismo, el Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada ”.

Ante esto, Sánchez, el candidato que lidera las mediciones, sostuvo que las declaraciones de Humala “son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto”.

Asimismo, el candidato señaló que no existe ningún problema territorial con Chile tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia por la delimitación marítima.

“Después del fallo de la Corte, hemos entrado a una relación de nueva calidad sin reivindicaciones territoriales de ninguna naturaleza, signada por una sólida voluntad de paz y cooperación. Ese es el mandato irrenunciable del actual momento histórico ”, indicó.

En ese sentido, planteó que en un eventual gobierno suyo mantendrían “relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del presidente Kast y con todos los países de la región”.

Sánchez destacó, además, que “las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad de la política exterior”.

Si bien aún se desconoce quién acompañará a la candidata Keiko Fujimori en los siguientes comicios, la organización de Humala está trabajando junto al partido Sánchez, Juntos por el Perú (JP), para la segunda vuelta que tendrá lugar el 17 de junio.