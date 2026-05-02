La líder opositora venezolana María Corina Machado convocó a una nueva jornada de manifestaciones para este domingo, con el objetivo de exigir la liberación de presos políticos y visibilizar la situación de derechos humanos en el país.

El llamado fue realizado a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde instó a los venezolanos dentro y fuera del país a movilizarse en distintas ciudades del mundo. Según explicó, las protestas se desarrollarán de forma simultánea en más de 120 localidades, incluyendo puntos dentro de Venezuela.

Machado sostuvo que la convocatoria busca amplificar la voz de quienes, a su juicio, son perseguidos por razones políticas, así como la de sus familias. “Ellos necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza”, afirmó en su mensaje, llamando a exigir “libertad, justicia y democracia”.

María Corina Machado convoca nuevas manifestaciones globales por presos políticos en Venezuela LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

La iniciativa se produce en medio de denuncias sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, donde organizaciones independientes estiman que hay cientos de personas detenidas por motivos políticos.

En ese contexto, la dirigente opositora indicó que en las distintas plataformas digitales se informarán los puntos de encuentro y detalles logísticos de las movilizaciones, las que también contarán con la participación de ex presos políticos y familiares de detenidos.

El llamado se enmarca en una estrategia de presión internacional impulsada por Machado, quien ha reforzado su presencia fuera de Venezuela y busca mantener activa la movilización de la diáspora y de la ciudadanía frente al escenario político del país.