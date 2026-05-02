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    “Salid escoltados, no os vayan a agredir”: árbitro denuncia a Gerard Piqué por amenazas y desata un escándalo en España

    El réferi Alonso de Ena Wolf acusó una serie de incidentes en el acta de la victoria del Albacete sobre el Andorra, club del que el exdefensor es dueño. El juez incluso expuso un presunto intento de agresión de un directivo del equipo. Los involucrados arriesgan severas sanciones.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gerard Piqué es el máximo accionista del Andorra. Foto: FC Andorra.

    Gerard Piqué fue el protagonista de una polémica en España. El exdefensor estalló luego de la derrota del FC Andorra, club del cual es dueño, ante el Albacete, por 1-0, en la Segunda División.

    El otrora zaguero vivió un encontrón con el árbitro Alonso de Ena Wolf, juez con el que ya existían rencillas. El acta del réferi expuso la forma en que fue increpado por el máximo accionista del conjunto tricolor: “Salid escoltados, no os vayan a agredir. En otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somo un país civilizado. Ahora sí, ponedlo en el acta”, indica el escrito.

    Por otro lado, también se consignó una presunta amenaza de Ferrán Vilaseca, presidente del Andorra: “Se acercó a varios centímetros del Delegado Informador empujándole con su pecho, cerrando el puño y levantándolo con la intención de golpear, siendo detenido por la fuerza pública”.

    A ello se le suma una frase del director deportivo Jaume Nogués en el estacionamiento del estadio: “Ojalá tengáis un accidente”. Este último también fue acusado de increpar a un árbitro asistente: ”Eres el peor linier de la categoría" o "Nos los habéis traído expresamente a pesar de escribir una carta a la RFEF. ¡Sinvergüenzas!“, serían algunas de sus frases.

    Los descargos del Andorra

    El Andorra salió al paso negando las acusaciones, además de cuestionar a Ena Wolf: “El FC Andorra expresa su firme desacuerdo con el contenido del acta arbitral correspondiente al partido disputado ante el Albacete ayer viernes 1 de mayo. Una vez analizada, el club considera que determinados aspectos recogidos en el acta no reflejan de forma verídica ni fiel el desarrollo de los hechos ni las manifestaciones realizadas durante las conversaciones mantenidas entre el árbitro y los representantes del club”, indica el escrito.

    “Ante esta situación, el FC Andorra exige que el acta sea rectificada y que se transcriba punto por punto lo que realmente sucedió. En caso contrario, el club se reserva el derecho a emprender las acciones legales correspondientes para defender sus intereses, así como el buen nombre y la reputación del club y de sus representantes”, añadió el club.

    Por otra parte, el Andorra había enviado una petición formal al Comité Técnico de Árbitros en la que solicitaba expresamente que el réferi no volviera a dirigirlo. “Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra. Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club”, escribió Piqué en sus redes sociales, adjuntando la carta contra el árbitro.

    “Cada club paga más de 470.000 euros anuales para que la Segunda División cuente con más de 20 árbitros para la categoría. ¿Cómo es posible que un árbitro que arbitró recientemente a ambos equipos vuelva a ser designado en un espacio tan corto de tiempo, después de nuestra petición por carta? Las casualidades no existen. Ha sacado cuatro rojas por “protestar” con una facilidad pasmosa. Es una vergüenza. Eso sí, actas y multas que no falten”, continuó.

    Lo claro es que tanto Piqué como el resto de directivos se exponen a una dura sanción por el “incumplimiento reiterado de órdenes, instrucciones y acuerdos u obligaciones reglamentarias de los órganos federativos competentes”, según indica el Código Disciplinario. El castigo podría ser histórico: “Inhabilitación o suspensión de un mes a dos años o de al menos cuatro encuentros; clausura, total o parcial de hasta tres partidos o dos meses; o deducción de tres puntos en la clasificación final”.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSegunda DivisiónFC AndorraAndorraGerard PiquéAlonso de Ena WolfFerrán VillasecaJaume Nogués

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