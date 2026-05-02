Kimi Antonelli mantiene su dominio en el retorno de la Fórmula 1 al quedarse con la pole en el GP de Miami

La Fórmula 1 vuelve a la acción tras una larga interrupción. Luego del GP de Japón, que se celebró en el mes de marzo, el calendario sufrió un vacío de 34 días debido a la suspensión de los grandes premios de Baréin y Arabia Saudita, medida tomada por la FIA ante la inestabilidad bélica en Medio Oriente.

En ese marco, el circuito encargado para retomar la actividad fue el de Miami. A los pies del Hard Rock Stadium, la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial vivió la etapa de clasificación y volvió a tener un protagonista conocido: Kimi Antonelli, que actualmente lidera la tabla general de pilotos, se volvió a quedar con el trono de la pole position.

Con un tiempo de 1′27.798, el representante de Mercedes sumó su tercer triunfo consecutivo en este tipo de instancias y ya asoma como el gran favorito para la carrera de este domingo. Eso sí, el italiano tendrá al acecho al Red Bull del renacido Max Verstappen que, tras varios malos resultados y un sinfín de críticas en contra de la organización, se reencontró con el buen nivel y solo remató dos décimas de segundos por detrás. Charles Leclerc, con Ferrari, cerró el podio.

Con los puestos definidos sobre el emparrillado, se anticipa una largada de alto vuelo en el Estado de Florida. Sin embargo, la hora de inicio de la carrera dominical todavía está siendo analizada. Esto se debe a los reportes que surgen desde Norteamérica, que indican que se puede adelantar el GP de Miami para evitar la alarmante lluvia que se pronostica al sur de Estados Unidos.

Revisa la clasificación completa en el GP de Miami: