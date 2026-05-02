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    Kimi Antonelli mantiene su dominio en el retorno de la Fórmula 1 al quedarse con la pole en el GP de Miami

    El piloto italiano, que lidera el Campeonato Mundial bajo el alero de Mercedes, ratificó su jerarquía en el Estado de Florida.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Kimi Antonelli se quedó con la pole position en el GP de Miami. Foto: F1.

    La Fórmula 1 vuelve a la acción tras una larga interrupción. Luego del GP de Japón, que se celebró en el mes de marzo, el calendario sufrió un vacío de 34 días debido a la suspensión de los grandes premios de Baréin y Arabia Saudita, medida tomada por la FIA ante la inestabilidad bélica en Medio Oriente.

    En ese marco, el circuito encargado para retomar la actividad fue el de Miami. A los pies del Hard Rock Stadium, la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial vivió la etapa de clasificación y volvió a tener un protagonista conocido: Kimi Antonelli, que actualmente lidera la tabla general de pilotos, se volvió a quedar con el trono de la pole position.

    Con un tiempo de 1′27.798, el representante de Mercedes sumó su tercer triunfo consecutivo en este tipo de instancias y ya asoma como el gran favorito para la carrera de este domingo. Eso sí, el italiano tendrá al acecho al Red Bull del renacido Max Verstappen que, tras varios malos resultados y un sinfín de críticas en contra de la organización, se reencontró con el buen nivel y solo remató dos décimas de segundos por detrás. Charles Leclerc, con Ferrari, cerró el podio.

    Con los puestos definidos sobre el emparrillado, se anticipa una largada de alto vuelo en el Estado de Florida. Sin embargo, la hora de inicio de la carrera dominical todavía está siendo analizada. Esto se debe a los reportes que surgen desde Norteamérica, que indican que se puede adelantar el GP de Miami para evitar la alarmante lluvia que se pronostica al sur de Estados Unidos.

    Revisa la clasificación completa en el GP de Miami:

    PilotoEquipoTiempo
    1Kimi AntonelliMercedes1:27.798
    2Max VerstappenRed Bull1:27.964
    3Charles LeclercFerrari1:28.143
    4Lando NorrisMcLaren1:28.183
    5George RussellMercedes1:28.197
    6Lewis HamiltonFerrari1:28.319
    7Oscar PiastriMcLaren1:28.500
    8Franco ColapintoAlpine1:28.762
    9Isack HadjarRed Bull1:28.789
    10Pierre GaslyAlpine1:28.810
    11Nico HülkenbergAudi1:29.439
    12Liam LawsonRB1:29.499
    13Oliver BearmanHaas1:29.567
    14Carlos Sainz Jr.Williams1:29.568
    15Esteban OconHaas1:29.772
    16Alex AlbonWilliams1:29.946
    17Arvid LindbladRB1:30.133
    18Fernando AlonsoAston Martin1:31.098
    19Lance StrollAston Martin1:31.164
    20Valtteri BottasCadillac1:31.629
    21Sergio “Checo” PérezCadillac1:31.967
    22Gabriel BortoletoAudi1:33.737

    Lee también:

    Más sobre:Fórmula 1Fórmula UnoF1Kimi AntonelliMercedesAutomovilismoGP de MiamiGran Premio de MiamiPolideportivo

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