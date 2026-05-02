Actores y guionistas creados con IA no podrán competir por un Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció nuevas reglas para los Premios Oscar, estableciendo que actores y guionistas generados por inteligencia artificial no podrán competir por las principales categorías de la industria.

La medida fue informada este viernes y aplicará para las postulaciones de la próxima ceremonia de los Oscar, programada para marzo de 2027.

Según la Academia, las producciones podrán seguir utilizando herramientas de IA, pero un actor “sintético” no será elegible para recibir una estatuilla. Además, los guiones deberán ser “escritos por humanos” para ser considerados.

Actores y guionistas creados con IA no podrán competir por un Oscar Shannon Stapleton

La decisión llega en medio de la preocupación que ha generado la inteligencia artificial generativa en Hollywood, especialmente entre trabajadores que temen que los estudios usen esta tecnología para reemplazar empleos y reducir costos.

Uno de los casos que reactivó el debate fue la aparición de Tilly Norwood, una “actriz” creada con IA, cuya presentación generó rechazo del sindicato de actores SAG-AFTRA.

Las nuevas reglas también facultan a la Academia para solicitar información adicional que permita verificar que las postulaciones fueron creadas por personas.

Con esto, la organización busca fijar límites frente al uso de IA en el cine, sin prohibir completamente su utilización como herramienta técnica dentro de las producciones.