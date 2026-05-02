La senador y exministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, abordó la captura pendiente del exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Galvarino Apablaza, quien se fugó en territorio argentino antes de su extradición hace un mes.

Apablaza es acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador y fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristián Edwards.

En conversación con Teletrece, Bullrich sostuvo que el gobierno de Javier Millei encontrará a Apablaza. “Lo vamos a encontrar y va a terminar su vida (…) en la cárcel”, sentenció la exministra de Seguridad.

La Corte Suprema argentina ya había dado luz verde a su extradición, una señal para que la causa aún abierta por el asesinato de Jaime Guzmán avanzara en los tribunales chilenos.

Bullrich afirma que gobierno argentino capturará a Apablaza y que terminará “su vida en la cárcel”

Bullrich apuntó que Apablaza aprovechó las redes de apoyo y sectores políticos afines para desaparecer, específicamente, la institución de refugiados. La extitular de Seguridad señaló que durante su gestión se debió intervenir ese sistema porque estaba “copado por gente que avalaba” y que incluso se llegó a “refugiar asesinos”.

Bullrich reiteró que la captura del exfrentista es cuestión de tiempo y que la búsqueda sigue activa y con recompensa vigente de parte de las autoridades del país trasandino.

A pesar de los esfuerzos del gobierno argentino de concretar su captura mediante el ofrecimiento de una recompensa, el exfrentista aún se encuentra prófugo.