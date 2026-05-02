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    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    El hito más cercano es el jueves 21 de mayo, día en que se conmemoran las Glorias Navales.

    Por 
    Javiera Ortiz

    Tan solo un día ha pasado desde el Día del Trabajador, uno de los cuatro feriados irrenunciables del calendario 2026, y la interrogante por un nuevo feriado y fin de semana largo ya se instaló.

    El hito más cercano es el jueves 21 de mayo, día en que se conmemoran las Glorias Navales. Al caer en la mitad de la semana, la jornada no constituye un fin de semana largo de forma automática.

    Para quienes logren negociar el viernes 22 como día “sándwich”, se abre la posibilidad de un descanso extendido de cuatro días, una opción que ya comienza a reactivar las consultas en el sector turístico nacional.

    Para aquellos que dependen estrictamente del calendario legal, el próximo fin de semana largo confirmado no llegará sino hasta el término del próximo mes. Se trata de la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo, que este año cae lunes 29 de junio, garantizando así tres días seguidos de descanso.

    Hacia el segundo semestre, el foco principal está puesto en las Fiestas Patrias, que en 2026 ofrecerán un descanso que comenzará el viernes 18 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 19, sumándose al domingo 20.

    A esto se sumarán los descansos del lunes 12 de octubre y el cierre del año con el viernes 25 de diciembre.

    La Ley 19.973 del Ministerio del Interior señala que, además del 1 de mayo, son irrenunciables el 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero. Estos días son obligatorios para todos los dependientes del comercio.

    El calendario de feriados 2026 sería el siguiente:

    • Jueves 1 de enero: Año Nuevo (Irrenunciable)
    • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
    • Sábado 4 de abril: Sábado Santo
    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Irrenunciable)
    • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
    • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
    • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
    • Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)
    Más sobre:Dia del trabajadorFeriadoFeriado irrenunciable

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