Tesorería descarta afectación de servicio por supuesto ciberataque y afirma que están operando “con normalidad”

La Tesorería General de la República (TGR) informó que se encuentran operando “con normalidad”, esto en el marco de la información difundida sobre un eventual ciberataque que habría afectado a diversos servicios asociados a la Clave Única.

La entidad compartió un comunicado descartando la afectación del servicio, afirmando que están “sin evidencias de vulneraciones ni afectaciones asociadas a incidentes de ciberseguridad”.

“Del mismo modo, comunicamos que la información tributaria de los contribuyentes se mantiene resguardada bajo estrictos estándares de seguridad ”, añadieron desde la TGR.

Asimismo, aseguraron que equipos especializados “realizan de manera permanente labores de monitoreo, control y verificación de la infraestructura tecnológica, con el objetivo de resguardar la continuidad operativa y la integridad de la información”.

El ciberataque

La declaración de la Tesorería ocurre en medio de una alerta de ciberinteligencia que generó preocupación desde este 1 de mayo, tras la detección de una presunta brecha técnica en la TGR por parte del portal especializado Vecert Analyzer. Según esos antecedentes, un atacante habría accedido a credenciales administrativas de alto nivel, lo que podría afectar procesos vinculados a la recaudación fiscal.

En ese sentido, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) se encuentra investigando reportes de una presunta actividad maliciosa que habría afectado a diversas instituciones del Estado (TGR, Registro Civil y ClaveÚnica) y operadores de telecomunicaciones en las últimas 48 horas.

Desde el gobierno descartaron una filtración en ClaveÚnica, además de aseverar que existe un funcionamiento “seguro y normal”.