Cuatro personas heridas a bala en Coronel: joven de 18 años está en riesgo vital

Un violento ataque a balazos dejó cuatro personas heridas durante la noche del sábado en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, una de ellas en riesgo vital.

Según informó el capitán Jonathan Vascuñán Sánchez, comisario de servicio de la Cuarta Comisaría de Coronel, el hecho se registró cerca de las 21:00 horas, cuando una joven de 18 años y un adolescente de 17 fueron atacados por desconocidos.

De acuerdo con los antecedentes, los sujetos se movilizaban en un vehículo tipo Jeep, desde el cual efectuaron múltiples disparos mientras las víctimas se encontraban en el antejardín de un domicilio.

A raíz del ataque, la joven de 18 años resultó con una herida de bala en el cráneo, siendo trasladada al Hospital Regional de Concepción, donde permanece en riesgo vital. En tanto, el adolescente de 17 años sufrió lesiones, pero se encuentra fuera de riesgo vital.

Cuatro personas heridas a bala en Coronel: joven de 18 años está en riesgo vital. En la imagen, Hospital regional de Concepción.

Posteriormente, otros dos jóvenes, familiares de las primeras víctimas, también resultaron heridos por impactos balísticos en el mismo domicilio, tras un nuevo ataque perpetrado por un vehículo de características similares.

El hecho fue informado al Ministerio Público, que instruyó diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios de la PDI, con el objetivo de esclarecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.

En paralelo, Carabineros indicó que se intensificaron los patrullajes en el sector para prevenir nuevos hechos de violencia de estas características.