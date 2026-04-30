Por mala calidad del aire: restricción vehicular en la RM parte el lunes con los dígitos 8 y 9

En los últimos 35 años la Región Metropolitana (RM) ha presentado una disminución sostenida de la contaminación del aire. De acuerdo al ministerio del Medio Ambiente esta evolución obedece en gran parte al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago.

En detalle, el plan establece que todos los años, en la época de mala ventilación atmosférica, se apliquen medidas para contrarrestar los episodios críticos de calidad del aire, dichas decisiones se agrupan en el programa de Gestión de Episodios Críticos (GEC), que este año comenzará a regir a partir de mañana 1 de mayo y se extenderá hasta el 31 de agosto.

Dentro de las medidas se encuentra la restricción vehicular que se traduce en la prohibición de circulación dentro de la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto para vehículos con sello verde inscritos hasta el año 2011 y las motos inscritas hasta el año 2010.

Además, existe la prohibición de entrada al anillo Américo Vespucio a todo vehículo sin sello verde.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Según informó el Ministerio de Transportes, la restricción comenzará a aplicarse desde el lunes 4 de mayo, y partirá con los dígitos 8 y 9, seguirá el martes con 0 y 1, miércoles 2 y 3, jueves 4 y 5 y viernes 6 y 7.

El horario de prohibición será desde las 07:30 hasta las 21:00 horas. La medida se extenderá entre los meses de mayo y agosto y prohíbe la circulación diaria de vehículos motorizados, dependiendo de su año de fabricación y tipo.

En caso de decretarse episodios altos de contaminación ambiental, tales como Alerta Ambiental, Premergencia Ambiental y Emergencia Ambiental, se sumarán dígitos a la prohibición de circular.

El Seremi de Transportes RM, Gonzalo Cuevas, hizo un llamado a “colaborar sobre esta medida medioambiental y dejar el vehículo en casa si le corresponde restricción”.

“Nuestro sistema de transporte público es una alternativa eficiente y sustentable para moverse por la ciudad, evitar congestión y ayudar, a descontaminar el aire que todas y todos respiramos”, expresó.