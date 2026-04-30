Busca asfaltar 244 kilómetros: Presidente Kast presenta proyecto de mejora de la Carretera Austral

El Presidente José Antonio Kast, en compañía del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, presentó esta mañana un proyecto de mejora de la Carretera Austral, el cual busca elevar la conectividad en toda la Región de Aysén.

El proyecto denominado “Ruta Austral: Soberanía que Conecta”, contempla una inversión de $800.393 millones, cifra que según mencionan equivale a 5,7 veces el promedio histórico anual dedicado a esta ruta en la última década.

Según sostuvo el mandatario desde la zona, “la conectividad terrestre, la conectividad lacustre, la conectividad digital, es un cambio radical en la calidad de vida de las personas, sobre todo en las zonas más extremas, más aisladas”.

De acuerdo a lo que fue detallado en la ocasión, el programa busca intervenir los 244 kilómetros de ripio que aún existen en la ruta, con la meta de alcanzar para el año 2030 un corredor completamente asfaltado en sus 658,3 kilómetros.

“Más allá de las restricciones económicas que tenemos como nación, esto es una obra muy fundamental, que incluye también la Región de Los Lagos, en todo lo que es la zona de Palena”, mencionó Kast, agregando que “el desarrollo de la zona tiene ciertos puntales. Uno de los mayores puntales que se puede tener es el turismo. Ustedes ya son pioneros en temas turísticos, pero eso se puede desarrollar mucho más“.

De esta forma, el plan contempla 23 proyectos integrados, que junto con la pavimentación de la vía, abarca la preparación de 86,9 km adicionales para su pavimentación post 2030, y la construcción de dos nuevos puentes sobre los ríos Palena y Rosselot, reemplazando las estructuras de más de 30 años que limitan el tránsito pesado.

Junto con esto, se invertirán $35.945 millones para iniciativas marítimas y lacustres, como una nueva barcaza para el lago General Carera, la cual tendrá una capacidad para 300 pasajeros y 44 vehículos, y será la más grande de la Dirección de Obras Portuarias.

Asimismo, se contempla la ampliación portuaria de Puerto Yungay y una nueva barcaza para el lago O’Higgins.